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СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
345
СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото
Затримано ворожого коригувальника. Джерело: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали на Дніпропетровщині чергового агента РФ. Ним виявився завербований росіянами дезертир.

Після втечі з військової частини зловмисник під виглядом таксиста збирав дані щодо розташування військових та енергетичних об'єктів регіону для подальших російських ударів.

СБУ затримала дезертира, який коригував атаки РФ по Дніпропетровщині

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських обстрілів Дніпропетровщини. Ним виявився завербований росіянами місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину та почав працювати на ворога.

СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото

Затримано дезертира-зрадника

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СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав "відкати" з виплат за знищену техніку окупантів. Фото
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СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав "відкати" з виплат за знищену техніку окупантів. Фото

"Встановлено, що для наведення атак РФ дезертир фіксував розташування військових та енергетичних об’єктів під виглядом виконання послуг таксі. Для цього фігурант на власному авто приймав замовлення на перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району. Під час руху до пункту призначення та у зворотному напрямку агент фотографував на телефонну камеру об’єкти, поблизу яких помічав зосередження особового складу і техніки Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Серед основних "цілей" для зрадника були визначені позиції ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри українських військ.

Також ворожий навідник відстежував розташування опорних електропідстанцій та їхній стан після попередніх атак РФ.

"Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а на фінальному етапі спецоперації затримали його за місцем проживання. Як з’ясувало розслідування, дезертир потрапив у поле зору рашистів, коли залишав прокремлівські коментарі у чатах комп’ютерних ігор. Під час обшуків у затриманого виявили два смартфони, на яких він накопичував скріншоти гугл-карт із позначками українських об’єктів і контактував із російським спецслужбістом", – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото

Фрагменти переписки

СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото

Фрагменти переписки

СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото

Фрагменти переписки

Наразі слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як розповідав OBOZ.UA, раніше  СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав "відкати" з виплат за знищену техніку окупантів. 

З приблизно 2 млн грн він розраховував забрати понад 300 тисяч.

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