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СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
156
СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото
Затримано агентку ФСБ у Дніпрі

У Дніпрі співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали російську агентку. За завданням ФСБ вона наводила російські дрони на  паливні склади в облцентрі.

Завербували зрадницю завдяки її матері, яка мешкає на тимчасово окупованій частині Донеччини. Подробиці розкрили в СБУ.

Російську агентку викрили і затримали у Дніпрі

У СБУ повідомили про затримання агентки ФСБ, яка придбала ІР-камеру, щоб наводити російські дрони на склади з пальним у Дніпрі.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну коригувальницю у Дніпрі. Зловмисниця виконувала завдання ФСБ щодо ураження об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури та логістичних центрів за допомогою ІР-камер та візуального спостереження. Встановлено, що за інструкцією рашистів агентка наводила реактивні дрони РФ на склади з пальним та об’єкти з обслуговування і відновлення військової техніки", – зазначено у повідомленні.

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СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото

Затримно агентку ФСБ

Співробітники Служби задокументували, як  фігурантка на своєму авто об’їжджала обласний центр та прилеглі до нього райони, щоб виявити і передати ворогу координати сховищ пально-мастильних матеріалів.

Під час розвідувальних вилазок вона також намагалася виявити  локації об’єктів технічного забезпечення ЗСУ:  фіксувала на смартфон технологічні приміщення, поблизу яких знаходились автомобілі українських воїнів.

"Згодом зловмисниця придбала ІР-камеру, яку мала встановити у власному автомобілі для зручності проведення відеофіксації та передачі отриманих даних ворогу. Співробітники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її за місцем проживання. Під час обшуків у неї виявили "відеопастку", планшет і чотири смартфони, які вона використовувала для відеозйомки та зв’язку з ФСБ", –  йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото

Вилучені у фігурантки речі

СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото

Вилучені у фігурантки речі

 Корегувальницею стала місцева жителька. Увагу російських спецслужб вона привернула завдяки матері, котра живе на ТОТ Донеччини.

Після вербування агентка відпрацювала з куратором від ФСБ закритий канал зв’язку з російським спецслужбістом через анонімний чат месенджера.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляв OBOZ.UA,  СБУ встановила воєнних злочинців, котрі організували ракетний удар по "Охматдиту" у Києві 8 липня 2024 року.

Підозру оголошено командуванню та посадовцям підрозділів РФ, причетним до планування та виконання атаки, зокрема полковникам Олегу Скітському та Іллі Корякіну, а також підполковнику Олександру Сенченку. Раніше підозри в цій справі отримали генерали Сергій Кобилаш, Сергій Кувалдін та Микола Варпахович.

За даними слідства, удар по корпусу токсикології лікарні був завданий крилатою ракетою Х-101 із стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Тоді загинули двоє цивільних, поранень зазнали десятки людей. Дії фігурантів кваліфіковано як воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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