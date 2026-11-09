СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото

У Дніпрі співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали російську агентку. За завданням ФСБ вона наводила російські дрони на паливні склади в облцентрі.

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Завербували зрадницю завдяки її матері, яка мешкає на тимчасово окупованій частині Донеччини. Подробиці розкрили в СБУ.

Російську агентку викрили і затримали у Дніпрі

У СБУ повідомили про затримання агентки ФСБ, яка придбала ІР-камеру, щоб наводити російські дрони на склади з пальним у Дніпрі.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну коригувальницю у Дніпрі. Зловмисниця виконувала завдання ФСБ щодо ураження об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури та логістичних центрів за допомогою ІР-камер та візуального спостереження. Встановлено, що за інструкцією рашистів агентка наводила реактивні дрони РФ на склади з пальним та об’єкти з обслуговування і відновлення військової техніки", – зазначено у повідомленні.

Співробітники Служби задокументували, як фігурантка на своєму авто об’їжджала обласний центр та прилеглі до нього райони, щоб виявити і передати ворогу координати сховищ пально-мастильних матеріалів.

Під час розвідувальних вилазок вона також намагалася виявити локації об’єктів технічного забезпечення ЗСУ: фіксувала на смартфон технологічні приміщення, поблизу яких знаходились автомобілі українських воїнів.

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"Згодом зловмисниця придбала ІР-камеру, яку мала встановити у власному автомобілі для зручності проведення відеофіксації та передачі отриманих даних ворогу. Співробітники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її за місцем проживання. Під час обшуків у неї виявили "відеопастку", планшет і чотири смартфони, які вона використовувала для відеозйомки та зв’язку з ФСБ", – йдеться у повідомленні СБУ.

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Корегувальницею стала місцева жителька. Увагу російських спецслужб вона привернула завдяки матері, котра живе на ТОТ Донеччини.

Після вербування агентка відпрацювала з куратором від ФСБ закритий канал зв’язку з російським спецслужбістом через анонімний чат месенджера.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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