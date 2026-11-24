Служба безпеки України затримала у Донецькій області агентку ФСБ, яка допомагала російським військам коригувати удари по Слов’янську. Нею виявилася місцева перукарка, яка збирала інформацію про розташування українських військових, техніки та об’єктів Сил оборони.

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Жінка фотографувала потенційні цілі під час прогулянок містом і дорогою на роботу, а згодом передавала зібрані дані російському куратору. Про це повідомила Служба безпеки України.

Які об’єкти у Слов’янську відстежувала агентка ФСБ

За даними розслідування, основними цілями фігурантки були запасні командні пункти, логістичні склади та місця тимчасової зупинки автоколон Збройних сил України й Національної гвардії.

Щоб виявляти військові об’єкти та передавати їхні координати ворогу, жінка пішки обходила вулиці Слов’янська й фіксувала розташування українських оборонців на камеру мобільного телефону.

Також вона збирала інформацію під час поїздок на роботу та назад. Повернувшись додому, перукарка готувала агентурний звіт для свого куратора від ФСБ.

Як жінка почала співпрацювати з російською спецслужбою

За даними слідства, російська спецслужба звернула увагу на жінку після того, як вона відновила спілкування зі своїм знайомим. Він є бойовиком збройного угруповання РФ – "100 мотострілкової бригади республіканської гвардії ДНР", а також позаштатним співробітником "ФСБ по ДНР".

За його інструкціями агентка відстежувала місця розташування особового складу й техніки українських військових. Зібрані відомості вона передавала знайомому через анонімний чат у месенджері.

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Крім того, жінка підшукувала для російської спецслужби нових потенційних інформаторів.

Що знайшли під час обшуків у затриманої

Співробітники СБУ викрили та затримали агентку. Одночасно військова контррозвідка провела заходи, щоб убезпечити місця розташування українських оборонців.

Під час обшуку в помешканні жінки правоохоронці виявили смартфон. За допомогою цього пристрою вона контактувала з представниками ворога та збирала агентурні дані.

Яке покарання загрожує агентці ФСБ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Головні історії дня

Наразі жінка перебуває під вартою. За інкримінованою статтею їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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