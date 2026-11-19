У Херсоні працівники Служби безпеки України затримали місцеву жительку, яка допомагала російським військам готувати нові удари по місту. Вона стежила за позиціями Сил оборони з подвір’я власного будинку та передавала розвіддані ворогу.

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Про це повідомила СБУ у своєму Telegram-каналі. За даними відомства, жінку завербувала ФСБ, а її домоволодіння в прибережному районі міста слугувало спостережним пунктом.

Як встановило розслідування, місцева безробітна використовувала розташування своєї оселі, щоб візуально відстежувати місця перебування українських військових.

Серед тих, кому вона передавала зібрані відомості, був не лише куратор із ФСБ, а й власний син. Він перебуває у лавах окупаційного "МВС РФ" на лівобережжі Херсонщини.

За даними слідства, отримані розвіддані російські війська використовували для підготовки нових ракетно-бомбових, артилерійських і дронових ударів по Херсону.

Кіберфахівці СБУ викрили агентурні зв’язки фігурантки та затримали її вдома.

Як з’ясували правоохоронці, у поле зору російської спецслужби вона потрапила через публікації в чатах Telegram-каналів, де закликала до захоплення Херсона.

Під час обшуку правоохоронці вилучили російський паспорт, прапор країни-агресора, смартфон і два планшети. На електронних пристроях виявили докази співпраці з ворогом.

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Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Дніпропетровщині СБУ затримала завербованого росіянами дезертира, який коригував атаки РФ по регіону. Після самовільного залишення військової частини чоловік під виглядом таксиста збирав відомості про розташування українських військових та енергетичних об’єктів.

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