СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з КотовимТрамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з Котовим"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибориКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплатиОкупанти атакували Київ: стались пожежі. ФотоОкупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – ReutersРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру

Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для подальших терактів у Харкові. Зрадником виявився місцевий безробітний, який підтримував дії країни-агресорки.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рашистів підготувати серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження поблизу обласного центру затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який облаштовував схрони із саморобними бомбами", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За даними слідства, вибухові матеріали з Росії на Харківщину доставляли безпілотниками типу "Молнія". Агент мав замаскувати одну вибухівку під автомобільний акумулятор, а іншу сховати під шину з диском, після чого передати російській воєнній розвідці координати схованок.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 45,8 т.
Фрідман, "Ростелеком" і державні дані: чому націоналізацію "Київстару" більше не можна відкладати
icon 45,8 т.
Фрідман, "Ростелеком" і державні дані: чому націоналізацію "Київстару" більше не можна відкладати
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 16,9 т.
Йшов по центральній вулиці і стріляв у перехожих: на Закарпатті затримали екссвященника УПЦ МП, який застрелив двох людей. Фото
icon 16,9 т.
Йшов по центральній вулиці і стріляв у перехожих: на Закарпатті затримали екссвященника УПЦ МП, який застрелив двох людей. Фото
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 870
Випитував інформацію у клієнтів: СБУ затримала таксиста, який коригував обстріли Краматорська. Фото
icon 870
Випитував інформацію у клієнтів: СБУ затримала таксиста, який коригував обстріли Краматорська. Фото
СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото

Зловмисник перебуває під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Виконавці терактів повинні були забрати звідти саморобні вибухові пристрої та встановити їх у заздалегідь визначених місцях.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час облаштування схрону. Як з’ясували правоохоронці, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, якого завербували через прокремлівські коментарі в Telegram-чатах.

СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото

Зловмисник перебуває під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Спочатку чоловік збирав інформацію про розташування українських захисників у Харкові, по яких Росія готувала ракетно-авіаційні удари. Згодом йому доручили "зустріти" російський дрон із "посилкою".

СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час облаштування схрону. Джерело: t.me/SBUkr

Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучили понад 4 кг вибухових речовин, три електродетонатори та готовий саморобний вибуховий пристрій, замаскований під автомобільний акумулятор.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ запобігли ще одному теракту у Київській області, який спецслужби РФ готували "під чужим прапором". Місцева безробітна мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку.

Схожі теми
Війна в УкраїніСлужба безпеки України (СБУ)зрадникХарківРосіяУкраїнатерактдовічне ув'язнення
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись