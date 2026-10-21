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СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,1 т.
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото
Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Джерело: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві 18-річного одесита, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він коригував російські удари по Одесі, розвідував визначені ворогом об’єкти в Дніпрі та готував теракт у Києві.

Агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як 18-річний одесит почав працювати на РФ

За даними СБУ, фігуранта завербували російські спецслужби після того, як він звільнився з одного з поштових відділень Одеси та почав шукати легкі заробітки в Telegram-каналах.

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У серпні цього року, як встановило слідство, він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі. Для цього агент передав ворогу координати важливого логістичного хабу, який згодом атакували російські реактивні безпілотники.

Паралельно він відстежував місця розташування української протиповітряної оборони та оборонних підприємств на Одещині.

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

Агент також розвідував об’єкти в Дніпрі

За інформацією СБУ, підозрюваний потягом їздив до Дніпра, де розвідував визначені йому ворогом об’єкти за наданими координатами.

Як агент готував теракт у Києві

Згодом, за завданням РФ, юнак прибув до Києва для підготовки теракту. У столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви.

Пристрій замаскували в коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. За допомогою цієї "відеопастки" російська сторона сподівалася відстежити розпорядок дня киянина та способи його пересування.

Щоб завантажити записані файли й передати їх російським спецслужбам, фігурант забрав камеру додому. Співробітники СБУ затримали його напередодні того, як він мав надіслати ворогу звіт.

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

Яке покарання загрожує затриманому

Під час обшуків у підозрюваного вилучили замасковану відеокамеру та смартфон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві. Фото

СБУ затримала  18-річного агента РФ, який коригував обстріли. Джерело: t.me/SBUkr

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше спецпризначенці затримали таксиста, який коригував обстріли Краматорська. , а також викрили зрадника, який амагався активувати 148 "Старлінків" для армії РФ.

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