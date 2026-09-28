Контррозвідка Служби безпеки України затримала одного з найбільш законспірованих "сплячих" агентів РФ у Херсоні, якого російська спецслужба завербувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення правобережної частини Херсонщини зловмисник залишився в обласному центрі та тривалий час перебував у режимі очікування.

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Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними слідства, затриманим виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби у 2018 році, а під час окупації Херсона у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.

Як агент працював на РФ

Після відступу російських військ із правобережжя Херсонщини окупанти залишили свого агента в місті. Перед втечою вони включили його до підконтрольної громадської організації "Бойове братство" та передали йому вогнепальну зброю.

Згодом російська спецслужба активувала свого агента. Йому доручили відстежувати місця розташування українських захисників у Херсоні, по яких РФ планувала завдавати ударів керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією.

Для виконання завдань чоловік використовував власний автомобіль, об'їжджав територію та позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Також він фотографував потенційні цілі на телефон, щоб передати зібрану інформацію представникам ФСБ.

Затримання агента та покарання

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він готувався передати розвіддані своєму куратору після чергової вилазки.

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Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на РФ, "нагородну" рушницю від росіян та прокремлівську символіку.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Матеріали справи передано до суду.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексі заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Головні історії дня

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині працівника комунального підприємства зі Слов’янська, який працював на російську воєнну розвідку. Він збирав дані про запасні командні пункти, маршрути руху та місця зосередження українських військових і техніки, після чого передавав координати потенційних цілей для ударів РФ.

Як писав OBOZ.UA, СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла на Краматорському напрямку. Троє агентів передавали ворогу координати Сил оборони, оборонних споруд та місць зосередження українських військових, отримуючи завдання від спільного куратора.

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