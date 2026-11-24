Служба безпеки України викрила чотирьох прихильників рашизму в Херсоні, Харкові та Дніпропетровській області. Вони виправдовували російську агресію, підтримували захоплення українських територій і вихваляли збройні угруповання РФ.

Відео дня

Серед фігурантів – колишній театральний музикант, який під час окупації Херсона виступав на пропагандистських концертах. Про це повідомила СБУ.

Яку діяльність вели фігуранти

У Херсоні викрили колишнього театрального музиканта, який відкрито підтримував Росію. У травні 2022 року він узяв участь у пропагандистському заході, організованому гауляйтером Сальдо, а в серпні виступав на концерті з нагоди дня прапора РФ.

Після звільнення міста чоловік залишився в Херсоні та продовжив підтримувати ворожу пропаганду. Він писав вірші, у яких героїзував російських військових, а потім передавав їх для трансляції в ефірах російського радіо.

Також у Херсоні затримали жінку, яка з анонімних акаунтів у Telegram закликала Росію збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по місту та посилити репресії на лівобережжі області.

Крім того, вона вимагала від командування російських збройних угруповань захопити обласний центр і жорстоко переслідувати учасників руху опору.

РЕКЛАМА

У Харкові затримали громадянина РФ

У Харкові СБУ викрила громадянина Росії, який тривалий час проживає в обласному центрі та вихваляє російські збройні угруповання.

За даними слідства, чоловік публікував у чатах соцмереж власні дописи, у яких виправдовував воєнні злочини російської армії та захоплення частини території України.

Головні історії дня

На Дніпропетровщині викрили продавчиню

Ще одну фігурантку викрили в Дніпропетровській області. Нею виявилася продавчиня одного з ринків Павлоградського району.

Жінка виправдовувала захоплення території Донеччини та чекала на окупацію всього сходу України. Про це вона неодноразово писала в чатах проросійських Telegram-каналів.

Також у своїх дописах фігурантка намагалася налагодити контакт з адміністраторами прокремлівських інформаційних ресурсів.

РЕКЛАМА

Яке покарання загрожує затриманим

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах Росії.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частинами 1, 2 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

частиною 6 статті 111-1 – колабораційна діяльність;

частинами 1, 2, 3 статті 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ і Нацполіція викрили агентів РФ, які займалися підпалами. Зловмисники діяли у різних регіонах нашої держави.

Також СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Херсону з власного подвір’я.