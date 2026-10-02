СБУ викрила агентурну мережу ворога, яка коригувала удари по Харкову і стежила за військовими. Фото

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу ворога (ГРУ), яка займалася коригуванням ударів по Харкову та стежила, зокрема, за бійцями Сил оборони. Правоохоронці повідомили про підозру 4 особам.

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Фігурантам загрожує довічне перебування під вартою. Про це 2 жовтня повідомили у пресслужбі СБУ.

"За результатами спецоперації, яку координував особисто очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад, затримано 4-х учасників групи, які коригували обстріли регіону і стежили за українськими воїнами, правоохоронцями та суддями", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За інформацією розслідування, до агентурної мережі входили, зокрема, керівник служби безпеки мобільного оператора та його підлеглий. За завданням російської спецслужби вони збирали персональну інформацію про українських військових, правоохоронців і представників судової системи.

Агенти намагалися встановити дані прокурора та суддів, які розглядали кримінальне провадження щодо пропагандиста, якого учасники мережі переховували на конспіративній квартирі у Харкові.

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Для цього вони використовували службовий доступ до систем мобільного оператора, за допомогою якого можна отримувати інформацію про телефонні з’єднання та місцезнаходження абонентів.

Ще однією учасницею мережі була працівниця місцевого оборонного підприємства. Вона здавала житло українським військовослужбовцям, а під час спілкування намагалася дізнатися про місця розташування підрозділів та маршрути пересування військових. Крім того, за даними слідства, жінка передавала ворогу інформацію для коригування ударів по підприємству, де працювала.

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До мережі також входив житель Харкова. Разом із двома співробітниками служби безпеки мобільного оператора він їздив містом та прилеглими районами на службовому автомобілі. Під час таких поїздок чоловік приховано фотографував оборонні об’єкти за допомогою смартгодинника, зокрема запасні командні пункти, фортифікації та блокпости українських військових.

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"Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і завчасно викрили агентурну групу у повному складі. Після покрокового документування злочинів ворожого осередку, кожного його учасника було затримано", – зазначається у повідомленні.

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Слідство з'ясувало, що учасників агентурної мережі завербували російські спецслужби через їхнього знайомого з Харкова. Ще до початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Росії та почав співпрацювати з російською військовою розвідкою ГРУ та виконував функції зв’язкового.

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Усім затриманим оголошено підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Зловмисники перебувають під вартою. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – наголосили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали мешканця Львівщини, якого ФСБ завербувала для підготовки ракетного удару по об'єкту, де виробляли безпілотні системи для Сил оборони. Чоловік збирав для російської спецслужби дані, які мали допомогти визначити потенційну ціль для атаки.

Як писав OBOZ.UA, СБУ затримала агента РФ, який готував теракт біля однієї з державних установ у центрі Рівного. Чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий бак, а російські спецслужби планували дистанційно активувати його в годину пік.