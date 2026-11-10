СБУ викрила агента ФСБ який наводив атаки по центральних областях України. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
В Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьВ Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталось"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з КотовимВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційІлюстрація - жінка з прапором УкраїниСотням біженців з України уріжуть виплати у країні Європи: кого зачепитьУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPСуд поновив працівницю також на посаді вчительки української мови та літературиПсихолога звільнили зі школи, бо у неї не було освіти: суд поновив її на роботі та присудив 93 тис. грнКиїв знову скували сильні затори: де найважча ситуація. ФотоКиїв знову скували сильні затори: де найважча ситуація. ФотоШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу націй
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

СБУ викрила агента ФСБ який наводив атаки по центральних областях України. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
237
СБУ викрила агента ФСБ який наводив атаки по центральних областях України. Фото
26 жовтня 2026 року чоловікові повідомили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України викрила жителя Черкащини, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та зборі розвідданих про розташування українських військових. Чоловік збирав координати місць дислокації підрозділів ЗСУ та передавав їх російському куратору за грошову винагороду.

Потенційними цілями ворога були пункти постійної дислокації, логістичні центри та місця тимчасового базування Сил оборони. Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Як агент збирав інформацію про українських військових

За даними слідства, чоловік налагодив таємний зв’язок зі співробітником прикордонного управління ФСБ РФ по Краснодарському краю та погодився співпрацювати з російською спецслужбою за гроші.

Упродовж липня–вересня 2026 року він збирав координати місць дислокації українських військових на Черкащині та передавав їх російському куратору. Ці відомості могли використовуватися для планування й завдання ударів по позиціях та об’єктах ЗСУ, а також для іншої підривної діяльності проти України.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
7,2 т.
Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото
7,2 т.
Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото
Надія ДанищукНадія Данищук
3,7 т.
Три будинки, три квартири та чотири гектари землі: полковника поліції підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Відео
3,7 т.
Три будинки, три квартири та чотири гектари землі: полковника поліції підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Відео
Марія ШевчукМарія Шевчук
548
Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, – Коберник
548
Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, – Коберник

За матеріалами СБУ, фігурант був місцевим безробітним і потрапив у поле зору російської спецслужби під час пошуку легких заробітків у Telegram-каналах.

Щоб виявити розташування Сил оборони, чоловік об’їжджав Черкаси та прилеглі райони, фіксуючи на камеру телефона місця зосередження військових. Особливу увагу він приділяв пунктам постійної дислокації, логістичним центрам і місцям тимчасового базування підрозділів, які перебували на ротації після боїв на передовій.

СБУ викрила агента ФСБ який наводив атаки по центральних областях України. Фото

СБУ викрила агента ФСБ який наводив атаки по центральних областях України. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Де затримали підозрюваного

Співробітники СБУ задокументували розвідувальні вилазки агента та затримали його в Ужгороді на Закарпатті. За інформацією спецслужби, чоловік виїхав туди, щоб залягти на дно, і переховувався в орендованій квартирі.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон. На пристрої зберігалися фото- та відеофайли з об’єктами, а також їхніми координатами на електронних картах. Ці матеріали призначалися для агентурного звіту перед ФСБ.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ

26 жовтня 2026 року чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZ.UA, Дніпрі співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали російську агентку. За завданням ФСБ вона наводила російські дрони на паливні склади в облцентрі. Завербували зрадницю завдяки її матері, яка мешкає на тимчасово окупованій частині Донеччини. 

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілидержавна зрадаСлужба безпеки України (СБУ)ФСБОфіс генерального прокурора України (ОГП)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!