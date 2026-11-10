СБУ викрила агента ФСБ який наводив атаки по центральних областях України. Фото

Служба безпеки України викрила жителя Черкащини, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та зборі розвідданих про розташування українських військових. Чоловік збирав координати місць дислокації підрозділів ЗСУ та передавав їх російському куратору за грошову винагороду.

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Потенційними цілями ворога були пункти постійної дислокації, логістичні центри та місця тимчасового базування Сил оборони. Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Як агент збирав інформацію про українських військових

За даними слідства, чоловік налагодив таємний зв’язок зі співробітником прикордонного управління ФСБ РФ по Краснодарському краю та погодився співпрацювати з російською спецслужбою за гроші.

Упродовж липня–вересня 2026 року він збирав координати місць дислокації українських військових на Черкащині та передавав їх російському куратору. Ці відомості могли використовуватися для планування й завдання ударів по позиціях та об’єктах ЗСУ, а також для іншої підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ, фігурант був місцевим безробітним і потрапив у поле зору російської спецслужби під час пошуку легких заробітків у Telegram-каналах.

Щоб виявити розташування Сил оборони, чоловік об’їжджав Черкаси та прилеглі райони, фіксуючи на камеру телефона місця зосередження військових. Особливу увагу він приділяв пунктам постійної дислокації, логістичним центрам і місцям тимчасового базування підрозділів, які перебували на ротації після боїв на передовій.

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Де затримали підозрюваного

Співробітники СБУ задокументували розвідувальні вилазки агента та затримали його в Ужгороді на Закарпатті. За інформацією спецслужби, чоловік виїхав туди, щоб залягти на дно, і переховувався в орендованій квартирі.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон. На пристрої зберігалися фото- та відеофайли з об’єктами, а також їхніми координатами на електронних картах. Ці матеріали призначалися для агентурного звіту перед ФСБ.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ

26 жовтня 2026 року чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Головні історії дня

За клопотанням прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZ.UA, Дніпрі співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали російську агентку. За завданням ФСБ вона наводила російські дрони на паливні склади в облцентрі. Завербували зрадницю завдяки її матері, яка мешкає на тимчасово окупованій частині Донеччини.