СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи ''Карфаген'': деталі

Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку за фактами, викладеними в матеріалах справи "Карфаген", а також заявили, що співпрацюють із НАБУ та САП і надають повне сприяння слідству.

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Про це відомство повідомило у відповідь на запит журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). У відповіді на запит СБУ підтвердила, що двоє її посадовців, які фігурували в розслідуванні НАБУ та САП, уже звільнені із займаних посад.

"Наразі двоє посадовців Служби, які фігурували у розслідуванні НАБУ та САП, звільнені з займаних посад. Також СБУ розпочала внутрішню перевірку за фактами, про які йдеться у матеріалах справи "Карфаген"", – зазначили у відомстві.

Однак у спецслужбі не повідомили, коли саме розпочалася перевірка, кого конкретно вона стосується та які обставини мають встановити її результати.

Доступ до камер

Окремо журналісти запитували СБУ про можливе використання системи відеоспостереження "Безпечне місто" учасниками злочинної групи.

За даними НАБУ і САП, у липні 2026 року під час підготовки до нападу на чоловіка біля одного зі спортклубів у Києві фігуранти отримували фотографії та геолокацію автомобіля потерпілого в режимі реального часу.

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На оприлюднених антикорупційними органами знімках було маркування, яке вказувало на доступ до камер через акаунт співробітника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.

У спецслужбі не відповіли, чи встановили особу цього співробітника та чи застосували до нього якісь заходи. Також залишили без відповіді питання про те, чи знало керівництво СБУ про можливе використання системи до того, як НАБУ оприлюднило відповідні матеріали, і як саме заблокували подібний доступ.

У відомстві пояснили, що не можуть розголошувати такі відомості через таємницю досудового розслідування. Крім того, справу розслідує НАБУ, тому СБУ не має повноважень надавати інформацію щодо проваджень інших правоохоронних органів.

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Генерал під підозрою

Журналісти також поцікавилися, чи проводить СБУ службове розслідування щодо генерал-майора на прізвисько "Акім". На оприлюднених НАБУ записах під цим псевдонімом, ймовірно, фігурує Сергій Дука – колишній перший заступник начальника ДЗНД СБУ.

Його підозрюють у створенні злочинної організації або керівництві нею з використанням службового становища. Однак у спецслужбі не повідомили, чи перевіряють його дії в межах внутрішнього розслідування.

За матеріалами НАБУ і САП, "Акім" допомагав організатору групи на прізвисько "Кримінал", яким, імовірно, є Андрій Осіпов. Зокрема, завдяки цьому той міг отримувати дані про інших людей із державних баз, зокрема про осіб, яких катували, а також довідки з кримінальних проваджень.

Крім того, йдеться про можливе "врегулювання питань" із судами та зняттям арештів.

Раніше стало відомо, що за Сергія Дуку внесли повну суму застави – 65 млн грн. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 листопада Дука вийшов із-під варти після внесення застави.