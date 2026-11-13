СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи ''Карфаген'': деталі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Генерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоГенерала Дуку випустили із СІЗО. Ексклюзивні фото і відеоДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційКупити зараз, а не через рік: як розстрочка змінює плани сім'їКупити зараз, а не через рік: як розстрочка змінює плани сім'їОмелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогахОмелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогахВідключення світла в Одесі. Ілюстративне фотоВ Україні оголосили новий графік відключень світла: який режим введуть 14 листопадаКомаров оголосив нову країну для "Світу навиворіт": її досвід критично важливий для України прямо заразКомаров оголосив нову країну для "Світу навиворіт": її досвід критично важливий для України прямо заразСкільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількістьСкільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількістьНардепка Марченко втратить мандат і проведе 2 роки у в’язниці: вона програла апеляціюНардепка Марченко втратить мандат і проведе 2 роки у в’язниці: вона програла апеляцію"Будь ласка, без сюрпризів": Мерц заявив про участь Німеччини у переговорах із РФ і різко звернувся до Трампа"Будь ласка, без сюрпризів": Мерц заявив про участь Німеччини у переговорах із РФ і різко звернувся до ТрампаСправа "Карфаген": глава МВС зробив заяву про звільнення фігурантівСправа "Карфаген": глава МВС зробив заяву про звільнення фігурантів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи "Карфаген": деталі

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
2,3 т.
СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи "Карфаген": деталі
СБУ розпочала внутрішню перевірку. Джерело: radiosvoboda.org

Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку за фактами, викладеними в матеріалах справи "Карфаген", а також заявили, що співпрацюють із НАБУ та САП і надають повне сприяння слідству.

Про це відомство повідомило у відповідь на запит журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). У відповіді на запит СБУ підтвердила, що двоє її посадовців, які фігурували в розслідуванні НАБУ та САП, уже звільнені із займаних посад.

"Наразі двоє посадовців Служби, які фігурували у розслідуванні НАБУ та САП, звільнені з займаних посад. Також СБУ розпочала внутрішню перевірку за фактами, про які йдеться у матеріалах справи "Карфаген"", – зазначили у відомстві.

Однак у спецслужбі не повідомили, коли саме розпочалася перевірка, кого конкретно вона стосується та які обставини мають встановити її результати.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
6,6 т.
Російський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіа
6,6 т.
Російський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіа
Надія ДанищукНадія Данищук
3,7 т.
Генерал СБУ Дука після виходу із СІЗО зробив гучні заяви про НАБУ та закликав Раду створити ТСК
3,7 т.
Генерал СБУ Дука після виходу із СІЗО зробив гучні заяви про НАБУ та закликав Раду створити ТСК
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
1,6 т.
За фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли заставу: що відомо
1,6 т.
За фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли заставу: що відомо

Доступ до камер

Окремо журналісти запитували СБУ про можливе використання системи відеоспостереження "Безпечне місто" учасниками злочинної групи.

СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи ''Карфаген'': деталі

Фігуранти отримували фотографії та геолокацію автомобіля. Джерело: radiosvoboda.org

За даними НАБУ і САП, у липні 2026 року під час підготовки до нападу на чоловіка біля одного зі спортклубів у Києві фігуранти отримували фотографії та геолокацію автомобіля потерпілого в режимі реального часу.

На оприлюднених антикорупційними органами знімках було маркування, яке вказувало на доступ до камер через акаунт співробітника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.

У спецслужбі не відповіли, чи встановили особу цього співробітника та чи застосували до нього якісь заходи. Також залишили без відповіді питання про те, чи знало керівництво СБУ про можливе використання системи до того, як НАБУ оприлюднило відповідні матеріали, і як саме заблокували подібний доступ.

У відомстві пояснили, що не можуть розголошувати такі відомості через таємницю досудового розслідування. Крім того, справу розслідує НАБУ, тому СБУ не має повноважень надавати інформацію щодо проваджень інших правоохоронних органів.

Генерал під підозрою

Журналісти також поцікавилися, чи проводить СБУ службове розслідування щодо генерал-майора на прізвисько "Акім". На оприлюднених НАБУ записах під цим псевдонімом, ймовірно, фігурує Сергій Дука – колишній перший заступник начальника ДЗНД СБУ.

Його підозрюють у створенні злочинної організації або керівництві нею з використанням службового становища. Однак у спецслужбі не повідомили, чи перевіряють його дії в межах внутрішнього розслідування.

За матеріалами НАБУ і САП, "Акім" допомагав організатору групи на прізвисько "Кримінал", яким, імовірно, є Андрій Осіпов. Зокрема, завдяки цьому той міг отримувати дані про інших людей із державних баз, зокрема про осіб, яких катували, а також довідки з кримінальних проваджень.

Крім того, йдеться про можливе "врегулювання питань" із судами та зняттям арештів.

Раніше стало відомо, що за Сергія Дуку внесли повну суму застави – 65 млн грн. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 листопада Дука вийшов із-під варти після внесення застави.

Схожі теми
Корупція в УкраїніСлужба безпеки України (СБУ)Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)корупція
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!