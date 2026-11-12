СБУ і ГУР викрили російського ''крота'' у лавах українських десантників, який готував ліквідацію комбрига ЗСУ. Фото

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла замаху на командира однієї з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ. У Миколаєві затримали мобілізованого військовослужбовця, який, за даними слідства, на замовлення ФСБ готував наведення російського ракетного удару на штаб українського підрозділу.

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Про це повідомили у Службі безпеки України. Контррозвідники діяли на випередження та затримали підозрюваного на території військового підрозділу, завчасно убезпечивши місця перебування українських десантників.

Як російські спецслужби завербували військовослужбовця

За матеріалами справи, мобілізований потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав близьких стосунків у Telegram-каналах для знайомств. Після вербування він підтримував зв'язок зі співробітником ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Використовуючи свою посаду водія, фігурант збирав інформацію про місця перебування командування бригади. Зокрема, він мав у режимі реального часу передати куратору координати військового об'єкта, де, за задумом росіян, перебував командир бригади – полковник.

На момент затримання агент готувався передати ці дані російському спецслужбісту для наведення ракетного удару. У його смартфоні правоохоронці виявили листування з куратором і звіти про підготовку замаху на українського офіцера.

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Крім того, за даними слідства, затриманий передавав ворогу інформацію про місця зберігання та запуску ударних безпілотників ЗСУ, які використовуються для ураження тилових позицій російських військ.

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Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі СБУ повідомили військовослужбовцю про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Процесуальне керівництво здійснювала Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки України затримала інформатора РФ, який передавав ворогу дані про місця розташування українських захисників і допомагав коригувати ворожі атаки. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про позиції та переміщення Сил оборони.

Як писав OBOZ.UA, СБУ викрила агента ФСБ із Черкащини, який збирав координати пунктів дислокації, логістичних центрів і місць тимчасового базування українських військових для наведення російських атак. Чоловіка затримали на Закарпатті, йому повідомили про підозру в державній зраді.