Західні фінансові розвідки фіксують складні багаторівневі схеми виведення та легалізації доходів від обходу нафтових санкцій РФ із залученням дубайських трейдерів та штучних судових спорів. Деталі цих фінансових механізмів аналізує "РБК-Україна" з посиланням на матеріали розслідування Financial Times.

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У публікації описується схема роботи структур, пов’язаних із російським бізнесменом Юрієм Шамарою, які інтегровані в мережу офшорних компаній, що керують танкерами "тіньового флоту" для прихованого перевезення нафти Urals. За даними розслідувачів, трейдери систематично фальсифікували страхові документи та накладні: сировину декларували нижче цінової межі G7 у 60 доларів за барель для доступу до західних портів, а реальний ринковий прибуток осідав через ланцюжок посередників в ОАЕ. Для подальшого виведення цих коштів за кордон використовувалися претензії дубайського трейдера Venuto на 16 мільярдів рублів, які аналітики розцінюють як технічний маневр для легалізації капіталу.

"Спроба інвестувати 800 тисяч фунтів у британський гольф-клуб, окрім військових ризиків, була розцінена спецслужбами як класична операція з відмивання репутації та створення плацдарму для доходів від санкційних схем у межах британської юрисдикції", – зазначає видання.

Автори статті підкреслюють абсурдність ситуації: фінансові органи Заходу вбачають у цих операціях слід "тіньового флоту", але проти таких ділків-путіністів, як Юрій Шамара, досі не введено персональних санкцій, що дозволяє їм безперешкодно шукати нові лазівки для легалізації коштів у Європі.