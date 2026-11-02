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Роками зливав каналізацію у річку: у Карпатах судили власника садиби за забруднення гірської водойми

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Роками зливав каналізацію у річку: у Карпатах судили власника садиби за забруднення гірської водойми
Власник садиби в Поляниці роками забруднював місцеву річку. Джерело: Прокуратура України

Власника приватної садиби в курортній Поляниці на Івано-Франківщині визнали винним у систематичному скиданні неочищених стічних вод у місцеву річку. Підприємцю призначили штраф, а також зобов’язали сплатити витрати на проведення судових експертиз.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. За матеріалами справи, підприємець, який із 2006 року займається готельно-ресторанним бізнесом у Поляниці, скидав стічні води безпосередньо в річище річки.

Стічні води роками потрапляли у річку

Ділянка підприємця межує із землями водного фонду, що належать до природоохоронної зони річки Прутець Поляницький.

Слідство встановило, що під час роботи закладу стічні води систематично скидали безпосередньо в річище річки з порушенням установлених норм.

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Лабораторні дослідження зафіксували суттєве перевищення гранично допустимих показників забруднюючих речовин у воді. Йдеться, зокрема, про ХСК, амонійний азот, фосфати та залізо загальне.

За висновками досліджень, це спричинило погіршення природних властивостей поверхневих вод річки та створило реальну небезпеку для довкілля.

Підприємцю оголосили підозру у січні

У січні 2026 року прокурори повідомили бізнесмену про підозру за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

Під час судового розгляду сторона обвинувачення надала докази вини підприємця. Серед них – висновок інженерно-екологічної експертизи, протоколи огляду місця події із вилученими зразками рідини з каналізаційних труб та води з річки, а також результати лабораторних досліджень складу і властивостей вод.

Суд призначив штраф у 85 тисяч гривень

29 жовтня 2026 року Яремчанський міський суд визнав підприємця винним у порушенні правил охорони вод.

Суд призначив йому штраф у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 85 тисяч гривень. Крім того, із засудженого стягнуть понад 30 тисяч гривень витрат на проведення судових експертиз.

Під час судового розгляду підприємець також добровільно перерахував 15 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Вінниччині викрили схему лісівників на мільйони гривень. Їх підозрюють у незаконній вирубці та продажу понад 100 дубів, грабів і ясенів. За даними правоохоронців, вони отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди, а збитки державі перевищили 5,5 млн грн.

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