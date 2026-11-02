Роками зливав каналізацію у річку: у Карпатах судили власника садиби за забруднення гірської водойми

Власника приватної садиби в курортній Поляниці на Івано-Франківщині визнали винним у систематичному скиданні неочищених стічних вод у місцеву річку. Підприємцю призначили штраф, а також зобов’язали сплатити витрати на проведення судових експертиз.

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Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. За матеріалами справи, підприємець, який із 2006 року займається готельно-ресторанним бізнесом у Поляниці, скидав стічні води безпосередньо в річище річки.

Стічні води роками потрапляли у річку

Ділянка підприємця межує із землями водного фонду, що належать до природоохоронної зони річки Прутець Поляницький.

Слідство встановило, що під час роботи закладу стічні води систематично скидали безпосередньо в річище річки з порушенням установлених норм.

Лабораторні дослідження зафіксували суттєве перевищення гранично допустимих показників забруднюючих речовин у воді. Йдеться, зокрема, про ХСК, амонійний азот, фосфати та залізо загальне.

За висновками досліджень, це спричинило погіршення природних властивостей поверхневих вод річки та створило реальну небезпеку для довкілля.

Підприємцю оголосили підозру у січні

У січні 2026 року прокурори повідомили бізнесмену про підозру за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

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Під час судового розгляду сторона обвинувачення надала докази вини підприємця. Серед них – висновок інженерно-екологічної експертизи, протоколи огляду місця події із вилученими зразками рідини з каналізаційних труб та води з річки, а також результати лабораторних досліджень складу і властивостей вод.

Суд призначив штраф у 85 тисяч гривень

29 жовтня 2026 року Яремчанський міський суд визнав підприємця винним у порушенні правил охорони вод.

Суд призначив йому штраф у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 85 тисяч гривень. Крім того, із засудженого стягнуть понад 30 тисяч гривень витрат на проведення судових експертиз.

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Під час судового розгляду підприємець також добровільно перерахував 15 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Вінниччині викрили схему лісівників на мільйони гривень. Їх підозрюють у незаконній вирубці та продажу понад 100 дубів, грабів і ясенів. За даними правоохоронців, вони отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди, а збитки державі перевищили 5,5 млн грн.