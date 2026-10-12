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Пройшов 10 км пішки, щоб заплутати сліди: в Україні судили агента ФСБ, який вчинив диверсію на Вінниччині

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Пройшов 10 км пішки, щоб заплутати сліди: в Україні судили агента ФСБ, який вчинив диверсію на Вінниччині
До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російської ФСБ. Джерело: Pexels

В Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російської ФСБ, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці у Вінниці. Щоб приховати свої дії та уникнути потрапляння на камери спостереження, чоловік подолав пішки понад 10 кілометрів, постійно змінюючи маршрут.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України. За матеріалами слідства, засуджений діяв на замовлення російської спецслужби, яка прагнула порушити логістику вантажних залізничних перевезень.

Як агент ФСБ готувався до диверсії

За даними слідства, виконавцем російського замовлення виявився місцевий військовослужбовець-контрактник, який самовільно залишив військову частину та тривалий час переховувався. У цей період чоловік шукав заробіток у Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

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Після вербування представники ФСБ доручили йому знищити релейну шафу на одній із місцевих залізничних ліній. У такий спосіб окупанти розраховували створити перешкоди для транспортування вантажів.

Для виконання завдання чоловік придбав у будівельному магазині розпалювач, який перелив у пляшку з-під води, щоб замаскувати легкозаймисту речовину.

Перед виходом на завдання він переодягнувся у власному гаражі, після чого вирушив до визначеного об'єкта пішки. Агент подолав понад 10 кілометрів, змінюючи напрямок руху та намагаючись оминати камери відеоспостереження.

Діставшись залізничного обладнання, зловмисник пошкодив його захисний корпус, облив легкозаймистою сумішшю та підпалив. Сам момент загорання він зняв на смартфон, щоб надалі відзвітувати перед російськими кураторами.

Затримання та вирок суду

Співробітники СБУ затримали диверсанта у березні 2025 року за місцем його проживання. Встановити та затримати чоловіка вдалося протягом 48 годин після підпалу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили одяг, у якому він скоїв злочин, а також мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 5 ст. 407 – самовільне залишення військової частини.

За сукупністю злочинів агент отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією. Процесуальне керівництво здійснювала Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, СБУ запобігла спробі російських спецслужб здійснити масштабну диверсію на Київщині. Окупанти залучили до виконання своїх завдань двох підлітків: один із них підпалив вантажівки місцевої логістичної компанії, а інший мав розсипати шурупи на автошляху, щоб перешкодити руху транспорту.

Як писав OBOZ.UA, у Хмельницькому правоохоронці викрили 16-річного агента РФ, який на замовлення російських спецслужб виготовив саморобний вибуховий пристрій для вбивства українського військового. Підліток потрапив у поле зору окупантів під час пошуку легкого заробітку в Telegram, а після виконання завдання його затримали на вокзалі.

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