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Проти Мудрої відкриють ще одне кримінальне провадження: цього разу через тиск на суддів у "санкційній" справі Порошенка

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read3 хв
744
Проти Мудрої відкриють ще одне кримінальне провадження: цього разу через тиск на суддів у "санкційній" справі Порошенка
Адвокати Порошенка вважають, що Ірина Мудра могла впливати на суддів ВС. Джерело: BBC

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зобовʼязав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, де фігурує ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Відповідна ухвала від 3 листопада опублікована в Реєстрі судових рішень.

Раніше стало відомо, що адвокати Петра Порошенка звернулися до Вищого антикорупційного суду з вимогою зобовʼязати НАБУ зареєструвати провадження за фактом впливу на суд у справі заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої через її тиск на суддів Верховного Суду, які розглядали позов про скасування санкцій.

Йдеться про вчинення незаконного впливу та тиску на суддів Верховного суду під час розгляду справи Порошенка про скасування персональних санкцій, що "виразилося у спільних узгоджених діях ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, голови Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна та службових осіб СБУ з метою вплинути на колегію суддів та домогтися винесення рішення на користь відповідача", – йдеться у документах суду.

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Раніше з матеріалів кримінального провадження щодо операції "Феміда", оприлюднених у медіа та соцмережах, стало відомо, що Ірина Мудра виконувала вказівки "згори" і через голову Касаційного адмінсуду у складі ВС Ігоря Дашутіна забезпечила потрібний вердикт на користь Зеленського.

Відповідна розмова Ірини Мудрої з її спільником Микитасем, зафіксована в процесі НСРД, міститься у матеріалах на 78-79 сторінках 1 першого тому матеріалів НАБУ до клопотання про обрання запобіжного заходу. Це один із протоколів НСРД, де Мудра називає прізвище голови Касаційного адмінсуду у складі ВС Дашутіна. Як відомо, у цьому суді розглядався позов Порошенка проти Зеленського про скасування Указу про санкції. Півтора роки судового процесу представники влади перетворили на фарс, а потім під тиском Офісу Зеленського троє з пʼяти суддів підписали пілписалипідмахнули потрібне владі рішення, зазначає адвокат Ігор Головань.

Протокол носить назву "Розмова Микитася М.В. з Мудрою І.Р. за 11.04.2026 щодо впливу на розгляд справ про санкції та виконання поставлених їй задач в обмін на захист від переслідувань з боку правоохоронних органів (а.с. 207 протоколу НСРД Nº 19/8478 від 15.07.2026)".

"Там розслідується 209 стаття Кримінального кодексу стосовно легалізації коштів добутих незаконним шляхом. Ми вважаємо, що мають бути зареєстровані додаткові склади злочину. Ми звернулися і до НАБУ, і до Офісу Генпрокурора із заявою про кримінальне правопорушення і просимо додатково зареєструвати за 364 статтею Кримінального кодексу зловживання владою або службовим становищем. А також за статтею 376, яка говорить про втручання в діяльність судових органів з метою отримати неправосудне рішення. Ми вважаємо, що саме цими статтями характеризується діяльність осіб, які зараз є підозрюваними у кримінальному провадженні НАБУ. Сподіваємося, що ці наші законні вимоги будуть виконані", – сказав Ігор Головань.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і зобовʼязав НАБУ внести відповідні відомості в ЄРДР.

"Не оцінюючи обґрунтованість заяви адвоката на предмет ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу та ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу, слідчий суддя вважає, що в ній містяться відомості, які можуть стати предметом перевірки органу досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом", – зазначено в ухвалі ВАКС.

Нагадаємо, колишня заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра є фігуранткою антикорупційної спецоперації НАБУ і САP під назвою "Форест Гамп". Її звинувачують у причетності до схеми легалізації 150 млн грн, які використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас" – ексміністра енергетики Германа Галущенкаю Вона перебуває під електронним браслетом.

Як повідомляв OBOZ.UA

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