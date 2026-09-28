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Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read7 хв
icon 314
Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео
17 осіб затримані за ч. 2 ст. 307 ККУ

В Україні під виглядом легальної продукції з канабідіолом (CBD) продавали вейпи з екстрактом канабісу. Велику злочинну мережу, яка діяла в Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Львівській та Одеській областях, викрито в рамках масштабної спецоперації; 17 фігурантам оголошено підозри й обрано запобіжні заходи.

Національна поліція України на офіційному сайті повідомила, що в шести областях загалом відбулося 50 обшуків. У злочинців вилучено понад 6 тисяч под-систем з екстрактом канабісу, а також готівку, імовірно отриману від незаконного продажу: 142 тис. доларів, 6 250 євро, 600 фунтів стерлінгів та 3,4 млн гривень. Загальна вартість вилученої наркопродукції перевищує 20 млн гривень.

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Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Як працювала "бізнес-схема"

Слідчі вважають, що незаконний бізнес організував 25-річний житель Івано-Франківщини, який залучив до протиправної діяльності ще 16 осіб.

Під виглядом легальної CBD-продукції учасники злочинної групи збували заборонені речовини через мережу кофешопів та інтернет-магазинів. Замовлення вони відправляли до різних регіонів України.

Товари, які продавали зловмисники, містили екстракт канабісу (наркотичний засіб) і тетрагідроканабінол (психоактивна речовина). Їх реалізовували у вигляді вейпів, олій, желейок, напоїв і печива.

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба ОГПУ

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба ОГПУ

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба ОГПУ

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

За даними Офісу генерального прокурора, до под-систем додавали екстракт канабісу без характерного запаху і продавали ці пристрої за 2 500–3 000 гривень. Серед споживачів цього товару було чимало неповнолітніх.

Загалом від початку 2026 року правоохоронці задокументували 40 епізодів збуту наркотиків.

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Основним постачальником наркопродукції був мешканець Волині, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. "Також правоохоронці перевіряють версію щодо імпорту наркотичних речовин із-за кордону, встановлюють міжнародні канали постачання та всіх причетних", – додали в ОГПУ.

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба ОГПУ

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

"Діяльність мережі була чітко організована. Учасники відповідали за постачання продукції до торгових точок, її роздрібний продаж, приймання та формування онлайн-замовлень, відправлення товару до різних регіонів України й адміністрування інтернет-магазинів", – розповіли в поліції.

Спецоперація відбулася 23 вересня, коли правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД та РПОП одночасно провели 50 санкціонованих обшуків.

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

17 осіб можуть сісти у в'язницю

Джерело: Пресслужба Національної поліції України

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

17 осіб можуть сісти у в'язницю

Джерело: Пресслужба Національної поліції України

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

17 осіб можуть сісти у в'язницю

Джерело: Пресслужба Національної поліції України

Що загрожує фігурантам

Усім 17 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Санкція статті передбачає від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

15 підозрюваних взяті під варту з можливістю внесення застави (від 166 тис. до 5 млн 300 тис. гривень). Ще двом суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 66 тис. гривень.

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба ОГПУ

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Продавали канабіс під виглядом вейпів: на Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків. Фото й відео

В Україні "накрили" велику мережу розповсюдження наркотиків

Джерело: Пресслужба Нацполу

Як писав OBOZ.UA, раніше Україна, Албанія та Казахстан провели масштабну міжнародну спецоперацію проти транснаціонального наркокартелю "Хімпром". Правоохоронці ліквідували дві вербувальні ланки, які діяли одночасно в Європі та Азії, і затримали десятки причетних до злочинної діяльності осіб.

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