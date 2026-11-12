Позначав на Google Maps позиції Сил оборони: український блогер проведе найближчі 15 років у в'язниці. Фото

53-річного жителя Краматорська Донецької області засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловік передавав представнику російської воєнної розвідки інформацію про розташування українських захисників, а також коригував удари по місту.

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За даними Офісу Генерального прокурора, чоловік співпрацював із військовослужбовцем РФ із квітня 2026 року. Служба безпеки України уточнила, що засуджений працював на російське ГРУ, а правоохоронці викрили його в липні цього року.

За інформацією слідства, чоловік мав два власні Telegram-канали, через які закликав майже пів тисячі підписників повідомляти про місця дислокації українських військових на Донеччині.

Паралельно він сам збирав розвідувальну інформацію. Під виглядом поїздок на дачу блогер об'їжджав прифронтову місцевість, виявляв позиції українських захисників і передавав їхні координати росіянам.

Позначки на картах

Як встановило слідство, агент позначав потенційні цілі на Google Maps, зберігав скриншоти на смартфоні та надсилав їх російському куратору. Зокрема, передавав інформацію про місця розташування українських військових і техніки, вогневі позиції, зокрема реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, чоловік повідомляв про рух безпілотників над Краматорськом. Він також поширював у власних інформаційних ресурсах фейки про Сили оборони та оперативну обстановку на східному фронті.

Упродовж трьох місяців блогер передавав інформацію майже щодня. За даними прокуратури, російський військовий повідомив йому, що за переданими координатами окупанти здійснили атаку.

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Затримання агента

У СБУ встановили, що чоловік погодився співпрацювати з російською стороною через проросійські погляди. Грошової винагороди за свою діяльність він не отримував.

Правоохоронці задокументували його діяльність, завчасно убезпечили пункти базування Сил оборони в районі Краматорська та затримали підозрюваного за місцем проживання в липні 2026 року.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами розвідувальної та інформаційно-підривної діяльності в інтересах Росії.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До ухвалення вироку засуджений перебував під вартою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що італійський ексрозвідник передавав Москві дані про ППО для України.