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Поширювали фото і відео ворожих обстрілів: за матеріалами СБУ десятки людей отримали судові вироки

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Поширювали фото і відео ворожих обстрілів: за матеріалами СБУ десятки людей отримали судові вироки
За поширення інформації про Сили оборони винесли 75 вироків. Джерело: СБУ

Від початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 громадян отримали судові вироки за поширення фото та відео, які містили інформацію про роботу Сил оборони. Зокрема, йдеться про публікації з розташуванням і роботою протиповітряної оборони, пересуванням українських військових та наслідками ураження наземних об'єктів і повітряних цілей.

Минулого тижня в Києві СБУ викрила трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції ППО. Про це повідомила Служба безпеки України.

За поширення інформації про Сили оборони винесли 75 вироків

За даними СБУ, від початку року 75 українців отримали судові вироки за публікацію фото та відео, на яких зафіксовано розміщення й пересування Сил оборони, зокрема роботу протиповітряної оборони, а також результати ураження наземних об'єктів і повітряних цілей.

Співробітники Служби безпеки систематично відстежують такі випадки та притягують авторів відповідних дописів до відповідальності.

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У Києві викрили трьох людей, які оприлюднили позиції ППО

Протягом минулого тижня СБУ викрила в Києві трьох місцевих жителів, які опублікували інформацію про позиції української протиповітряної оборони.

Наразі вони є підозрюваними за статтею 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про Збройні сили України та інші військові формування. За цією статтею їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чому не можна публікувати фото та відео обстрілів

У Службі безпеки наголошують, що несанкціоноване поширення інформації про геолокації, бойову роботу Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів допомагає противнику готувати й коригувати повторні удари. Крім того, такі публікації надають російській пропаганді додаткові можливості для роботи проти України.

СБУ закликає громадян не знімати та не поширювати фото й відео ворожих атак. Зокрема, не можна публікувати матеріали, на яких зафіксовано:

  • роботу української протиповітряної оборони;
  • удари окупантів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі;
  • пересування військової техніки та особового складу Сил оборони.

У відомстві наголошують на необхідності відповідально ставитися до інформації, не допомагати ворогу та не створювати загроз для життя й безпеки інших людей.

Куди повідомляти про підозрілі пропозиції та спроби вербування

Якщо вам відома інформація про подібні правопорушення, ви або ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції чи вас намагається завербувати ворог, СБУ закликає звертатися до відомства.

Зробити це можна за такими контактами:

  • Телефон: 1516
  • Електронна пошта:[email protected]
  • Чат-бот "Спали" ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше спецпризначенці затримали таксиста, який коригував обстріли Краматорська. , а також викрили зрадника, який амагався активувати 148 "Старлінків" для армії РФ.

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