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Поширювала російські наративи: Юлії Мендель повідомили про підозру у державній зраді

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
1,4 т.
Поширювала російські наративи: Юлії Мендель повідомили про підозру у державній зраді
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель. Джерело: Скриншот з інтерв'ю Карлсону

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ зібрали докази для повідомлення Юлії Мендель про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Підозру оголосили заочно відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора в Telegram. У відомстві зазначили, що підставою для підозри стали, зокрема, публічні висловлювання колишньої прессекретарки в іноземних медіа та дописи в соціальних мережах.

Заяви в інтерв'ю

За даними слідства, Юлія Мендель використовувала свою публічність і досвід роботи у сфері державних комунікацій для поширення інформаційних наративів, вигідних Росії. На думку правоохоронців, ці матеріали були спрямовані на дискредитацію України та послаблення її міжнародної підтримки.

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Серед доказів фігурують заяви Мендель в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, вона сказала: "Я вірю, що Україна на межі зникнення" та "Бачите, моя нація деградує".

Також колишня прессекретарка стверджувала, що в Україні нібито немає демократії та свободи слова. Вона називала країну державою, де "все заборонено", і порівнювала ситуацію з Радянським Союзом.

Крім того, на власній сторінці у Facebook Мендель поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

Висновки експертиз

В Офісі Генпрокурора зазначили, що заяви колишньої прессекретарки активно використовували російські державні та провладні медіа у пропагандистських матеріалах.

У межах розслідування правоохоронці призначили та провели судові експертизи. За їхніми висновками, у висловлюваннях Мендель виявили ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері та деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

За версією слідства, поширення таких повідомлень мало сформувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, яка нібито не заслуговує на подальшу підтримку, а її керівництво – як перешкоду для досягнення миру.

Всередині країни, як вважають правоохоронці, ці заяви могли посилювати зневіру та деморалізувати суспільство. Обвинувачення розцінює таку діяльність як допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Які статті інкримінують

Окрім державної зради, Юлії Мендель інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році. За даними прокуратури, такі дії вчинялися, зокрема, повторно.

Дії підозрюваної кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 – державна зрада;
  • ч. 2 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії Росії проти України;
  • ч. 3 ст. 436-2 – ті самі дії, вчинені повторно або за інших обставин, передбачених цією нормою.

Підозру Мендель повідомили заочно. Наразі йдеться саме про підозру, а не про обвинувальний вирок суду.

Поширювала російські наративи: Юлії Мендель повідомили про підозру у державній зраді

Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені. Джерело: СБУ

Слідчі дії тривають

У Службі безпеки України повідомили, що Юлія Мендель перебуває за межами країни. Тому правоохоронці продовжують комплекс заходів для притягнення її до кримінальної відповідальності.

За результатами слідчих дій та експертиз, як зазначили в СБУ, встановлено, що у своїх публічних висловлюваннях і дописах у соціальних мережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені, а також виправдовує кремлівський режим і розпочату ним повномасштабну війну.

Розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Юлію Мендель не пустили до будівлі Європарламенту, де у неї мав відбутися виступ.

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