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Помер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованого

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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Помер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованого
У Львові військовослужбовець ТЦК побив до смерті чоловіка. Джерело: ДБР

Військовослужбовцю одного з підрозділів ТЦК та СП у Львові повідомили про підозру у справі про смерть мобілізованого чоловіка. За даними слідства, він помер після побиття працівниками ТЦК.

Про це раніше розповіли в ДБР. Справу взяв під контроль уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, за словами якого "це подія, від якої волосся дибки".

Що каже омбудсман

"Цієї трагічної історії могло не бути, якби підходи до мобілізації та оповіщення людей були іншими – ґрунтувалися на повазі до людей, законності та довірі. Адже довіру не здобути самими словами. Вона зростає тоді, коли люди бачать, що їх чують, проблеми вирішують, а обіцяні зміни втілюють у життя", – каже омбудсман.

Лубінець зазначив, що очікує від нового командувача ЗСУ "рішучих дій", бо цього також "сьогодні очікує українське суспільство".

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Омбудсман вже направив відповідні запити до ДБР у Львові та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, "щоб з’ясувати всі обставини трагедії".

Що саме сталося

Як кажуть в ДБР, військовослужбовець разом із колегами з ТЦК побив мобілізованого. Потерпілий лежав на підлозі зі зв’язаними за спиною руками та не міг чинити опір. Сам підозрюваний щонайменше двічі вдарив чоловіка ногою.

Після нападу мобілізованого силоміць віднесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом доправили до лікарні медики швидкої допомоги.

У лікарні у чоловіка виявили численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Це за межею людяності

Омбудсман наводить деталі, яких не було у звіті ДБР, і зазначає, що загалом ця подія "за межею людяності".

"Вдумайтеся: чоловіка били кулаками та ногами по тулубу й грудній клітці у той момент, коли він лежав на підлозі зі скутими за спиною руками, тобто чоловік був беззахисним. Важко збагнути, як взагалі можна підняти руку на людину, яка не здатна себе захистити. Сам факт такого поводження шокує. Більше того, чоловіка побили в день його народження", – розповів Лубінець.

Зі звіту ДБР можна припустити, що чоловіка побили і чи не одразу віддали медикам швидкої допомоги. Але це не так – його зі скутими руками кинули у технічному приміщенні ТЦК, де побитий "провів там у такому стані майже 20 годин".

Дві важливі деталі

Лубінець звертає увагу на "важливу деталь, яка ще потребує перевірки". За його даними, у чоловіка, якого доставили до ТЦК, ще до побиття "військово-лікарська комісія зафіксувала перелом ребра, але все одно визнала його придатним до військової служби".

Не менш важливою деталлю омбудсман вважає, що це не перше кримінальне провадження щодо військовослужбовця ТЦК. У серпні 2026 року суд визнав його винним в одержанні хабара (за попередньою змовою з іншими особами). Але хабарнику призначили покарання, не пов’язане з позбавленням волі. І, як бачимо, взагалі залишили на посаді.

Випадки з ТЦК

"Це надзвичайно тяжкий випадок, який потребує повного й неупередженого розслідування. Важливо встановити всі обставини трагедії, а також усіх, хто міг бути причетним до побиття", – додав Лубінець.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Одесі суд виніс вирок дев’ятьом співробітникам районного ТЦК та СП, причетним до знущань з українців. Їх звинуватили в незаконному утриманні громадян та застосуванні насильства під час мобілізаційних заходів.

Загалом в Україні найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Ці регіони вже не перший рік залишаються серед лідерів за кількістю звернень.

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