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Під прицілом були нафтобази: СБУ затримала агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,0 т.
Під прицілом були нафтобази: СБУ затримала агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози. Фото
Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Джерело: СБУ

В Одесі Служба безпеки України затримала 20-річного агента РФ, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. За їхньою допомогою російські спецслужби сподівалися визначити координати українських нафтобаз на півдні країни.

Отримані дані ворог планував використати для ракетно-дронових ударів по паливних сховищах. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Як агент РФ намагався виявити координати нафтобаз

За даними СБУ, затриманий встановив щонайменше два GPS-маячки з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Один пристрій він причепив до військового паливозаправника, інший – до цивільного бензовоза.

Таким чином росіяни сподівалися відстежити, де заправляють автоцистерни, і встановити координати нафтобаз. У разі отримання цих даних країна-агресор планувала завдати по паливних сховищах масованих ударів.

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За задумом ворога, атаки могли порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні. Однак співробітники СБУ завчасно викрили підготовку операції, демонтували пристрої стеження та затримали підозрюваного.

Як російські спецслужби завербували 20-річного одесита

Як з’ясувало розслідування, завдання російських спецслужб виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів. Він підробляв вантажником у поштовому відділенні.

До уваги російських кураторів молодик потрапив після відрахування з університету через академічну неуспішність. У пошуках легкого заробітку він переглядав пропозиції в Telegram-каналах і погодився співпрацювати з ворогом.

Спочатку фігурант фіксував наслідки російських атак по Одесі. Щоб приховати свою розвідувальну діяльність, він постійно змінював способи пересування містом – користувався маршрутними автобусами або ходив пішки.

Згодом куратор із РФ доручив йому виявити українські нафтобази для коригування ударів реактивними дронами та ракетним озброєнням. За інструкціями російського спецслужбовця агент придбав GPS-трекери, налаштував їх і встановив на автоцистерни.

Яке покарання загрожує затриманому

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під прицілом були нафтобази: СБУ затримала агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози. Фото

СБУ затримала агента РФ. Джерело: СБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ затримали у Києві агентку ФСБ, яка готувала замах на лідера однієї із українських громадських організацій. У такий спосіб ворог сподівався вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну.

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