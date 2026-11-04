Перешкоджає обшуку: у НАБУ заявили, що чиновник СБУ погрожує застосуванням зброї
Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до співробітника СБУ й зіткнулися зі збройним протистоянням. Високопосадовець СБУ погрожував застосуванням зброї та перешкоджає проведенню обшуку.
Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
Новину доповнюють…
Читайте також
Медіа викрили міністра відновлення Калашника на присвоєнні чужих досягнень в галузі
Поширювала російські наративи: Юлії Мендель повідомили про підозру у державній зраді
ДБР почало провадження за фактом подій на Петропавлівській Борщагівці: Буданов заявив про затримання жінки, яка приїхала на "швидкій"