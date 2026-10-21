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Перебування Фрідмана у "Київстарі" може бути гібридною спецоперацією Кремля, – Біденко

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
15
Перебування Фрідмана у "Київстарі" може бути гібридною спецоперацією Кремля, – Біденко
Перебування Фрідмана у «Київстарі» може бути гібридною спецоперацією Кремля. Джерело: Censor

Збереження російських бенефіціарів у "Київстарі" може бути частиною гібридного впливу Кремля, а український уряд має перевірити пов’язані з ними фінансові потоки – зокрема, чи не стають платежі українців за зв’язок ресурсом для кредитування російського "Ростелекому".

Про це написав керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко у блозі на "Українській правді".

Автор проводить паралель між українським оператором і тиском Фрідмана на Люксембург, який підтримав зняття з нього європейських санкцій.

"І чи не є перебування Фрідмана у Київстарі такою ж гібридною спецоперацією Кремля…", – наголошує Біденко.

За інформацією Kyiv Independent, на яку він посилається, прем’єр Люксембургу Люк Фріден пояснював підтримку зняття санкцій побоюваннями через арбітражний позов Фрідмана на $16 млрд. Уряд розраховував, що поступка допоможе позбутися претензій. Однак на момент публікації позов залишався чинним. Біденко розглядає цю історію як приклад використання судових вимог для впливу на рішення держав.

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В українському випадку йдеться також про економічну вигоду російських бенефіціарів. Фрідман, Пьотр Авєн та Андрій Косогов зберігають непрямий інтерес у Kyivstar Group через LetterOne та VEON.

23 вересня VEON оголосив програму викупу власних акцій орієнтовно на $200 млн. Вона передбачає прямий викуп частини пакета LetterOne: структура може отримувати гроші за продані акції, зберігаючи свій відсоток участі у групі.

Український бізнес забезпечує суттєву частину її фінансових результатів. За звітністю VEON за перше півріччя 2026 року, український сегмент приніс $667 млн виручки – близько 27% загального обсягу. Його EBITDA становила $363 млн, або приблизно 34% групової. До цього сегмента входять Kyivstar Group та Ukraine Tower Company; Україна є другим найбільшим ринком VEON після Пакистану.

Водночас російські активи цього бізнесового кола пов’язані з підприємствами, які працюють на армію РФ. СБУ ще у вересні 2023 року повідомила Фрідману про підозру: за версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення він вклав близько 2 млрд рублів у військові заводи, зокрема Тульський патронний та Уральський оптико-механічний.

Російський Альфа-Банк Косогова співпрацює з "Ростелекомом": у червні сторони уклали угоди про факторинг на 20 млрд рублів і гарантії на 11,5 млрд. ГУР також описує кредитування банком виробників боєприпасів, ракетних двигунів та систем для бойової авіації.

Біденко порушує питання, чи можуть українські платежі за зв’язок через виплати пов’язаним структурам ставати ресурсом для такого кредитування.

"Звідси ключове питання: чи не стають гроші українців, сплачені за зв'язок, через виплати структурам російських бенефіціарів ресурсом для кредитування російської оборонки та "Ростелекому"?", – пише блогер.

Автор закликає державу перевірити джерела коштів, їхній подальший рух та ефективність санкційних обмежень.

На його думку, прем’єр має доручити Мін’юсту оновити докази щодо структури власності, отримати необхідні матеріали від інших органів та визначити законний спосіб усунення російського інтересу. Окремо – перевірити фінансові операції, підготувати захист державних рішень у судах і забезпечити безперервність зв’язку.

"І в уряду є всі підстави і можливості нарешті це зробити", – наголосив Біденко.

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