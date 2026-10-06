''Осине гніздо'' рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів Odrex

Минув майже рік після виходу документального фільму "Осине гніздо". Родини померлих пацієнтів розповіли, на якому етапі перебувають розслідування та судові процеси щодо обставин лікування в Odrex.

Відео дня

Майже рік минув після публікації документального фільму "Осине гніздо", у якому родичі померлих пацієнтів Odrex розповіли свою правду про лікування в одеській клініці. За їхніми словами, воно обернулося ускладненнями, величезними рахунками та смертю близьких. Ще до виходу фільму його герої звернулися до правоохоронців. На якому етапі розслідування та судові процеси, дізнавався УНН.

Сім років без експертизи – справа про смерть чоловіка Світлани Гук

Історія Світлани Гук почалася ще у 2019 році. Її чоловік звернувся до Odrex із пухлиною тимуса. За словами вдови, лікарі переконували родину у необхідності операції та позитивних перспективах лікування.

Після хірургічного втручання стан чоловіка різко погіршився, а за кілька днів він помер у реанімації.

Світлана розповідала, що за лікування родина заплатила близько $42 500. Уже після смерті чоловіка клініка звернулася до суду з вимогою, аби вдова сплатила ще близько 900 тис. грн. Ідеться про цивільну справу № 522/19678/19 за позовом ТОВ "Дім медицини", що працює під брендом Odrex, до Світлани Гук про стягнення заборгованості за договором про надання медичних послуг.

Своєю чергою Гук звернулася до суду проти ТОВ "Дім медицини". Її цивільна справа № 522/10741/22 стосується захисту прав споживача медичних послуг, часткової недійсності правочину та відшкодування матеріальної й моральної шкоди.

Окрім цивільних спорів із клінікою, триває і кримінальне провадження № 12022162510001375, зареєстроване за ч. 2 ст. 190 КК України. У його межах слідство має встановити обставини лікування чоловіка Світлани Гук та дати їм кримінально-правову оцінку. Однак за сім років справа так і не дійшла до ключового етапу – повноцінної судово-медичної експертизи.

Головні історії дня

І це при тому, що саме експертиза має дати відповіді: чи правильно була обрана тактика лікування, чи обґрунтованим було хірургічне втручання, чи дотрималися лікарі медичних стандартів та чи існує причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями і смертю чоловіка Світлани.

Однак отримати такий висновок Гук не може роками. Матеріали справи неодноразово направляли до експертних установ, але дослідження так і не було проведене.

Київ двічі пояснив відмову у проведенні експертизи відсутністю патолого-анатомічного розтину та неможливістю достовірно встановити причину смерті. Львів серед причин відмови називав відсутність затвердженого переліку платних послуг, а також те, що записи у медичній карті стаціонарного хворого були зроблені російською мовою, що, за позицією бюро, перешкоджало їх об’єктивному вивченню.

Тоді планувалося перекласти документацію українською та знову направити матеріали експертам. Однак, як розповіла УНН Світлана Гук, отримати необхідний експертний висновок досі не вдалося.