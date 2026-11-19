Служба безпеки України викрила двох чоловіків, які реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для окупаційних військ. Загалом фігуранти оформили понад 160 пристроїв, які використовували російські загарбники на тимчасово окупованій території України.

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Про це повідомили СБУ та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, один із підозрюваних діяв у Миколаєві, інший – у Дніпрі, а за кожен зареєстрований термінал вони отримували від російських кураторів від 150 до 200 доларів.

Як росіяни завербували зрадників

За інформацією СБУ, обидва фігуранти шукали можливість легкого заробітку в тематичних Telegram-каналах, де на них і звернули увагу представники російських спецслужб.

Чоловіки діяли окремо один від одного та реєстрували обладнання на підставних осіб через приватні сервіси поштових операторів.

Так, 20-річний житель Одеси у серпні–жовтні 2026 року зареєстрував понад 100 терміналів, використовуючи паспортні дані жителів Миколаєва. Серед них були й неповнолітні.

За кожен пристрій він отримував від російського куратора 150 доларів. Частину грошей передавав людям, на чиє ім'я оформлювали обладнання. При цьому їм не повідомляли справжнього призначення терміналів.

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Спочатку одесит реєстрував Starlink на себе, а згодом залучив до схеми знайомих із регіону. На його прохання вони підшукували неповнолітніх, щоб отримати їхні паспортні дані. Також підозрюваний шукав спільників для розширення діяльності в інших областях.

У Дніпрі створили фіктивну компанію

Другого фігуранта викрили у Дніпрі. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який у лютому-травні 2026 року зареєстрував понад 60 терміналів Starlink.

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Спочатку чоловік оформлював пристрої самостійно, а згодом почав залучати інших громадян. За вказівкою російського куратора він зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю, через яке обладнання оформлювали нібито для приватної компанії.

Крім того, підозрюваний передав куратору ключ електронного підпису, що дозволило реєструвати термінали від імені українського підприємства. За кожен верифікований пристрій зловмисник отримував 200 доларів.

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За даними СБУ, цей фігурант був мобілізованим, однак самовільно залишив військову частину, після чого почав працювати на російські спецслужби.

Термінали використовували окупанти

Зареєстроване обладнання забезпечувало російським загарбникам супутниковий зв'язок на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, термінали використовували для координації бойових дій та управління ударними безпілотниками.

Усі понад 160 зареєстрованих пристроїв уже заблокували співробітники СБУ.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Обох чоловіків затримали за місцями проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з представниками РФ.

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За процесуального керівництва Миколаївської та Дніпропетровської обласних прокуратур фігурантам повідомили про підозру.

Дії 20-річного жителя Одеси кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 33-річному жителю Дніпра інкримінують ч. 1 ст. 111-2 КК України – пособництво державі-агресору.

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Обидва підозрювані перебувають під вартою. За інкримінованими статтями їм загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві СБУ затримала 18-річного агента ФСБ, який намагався активувати для російської армії 148 супутникових терміналів Starlink. За даними слідства, Росія планувала використовувати ці пристрої для забезпечення інтернет-зв’язком і планування бойових операцій своїх військ у Донецькій та Запорізькій областях.