Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (EUACI) одночасно фінансує комунікаційну діяльність НАБУ і САП та громадські організації, які публічно виступають на захист цих антикорупційних органів.

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Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши результати дослідження джерел фінансування громадських організацій.

За наведеними ним даними, лише 3,4% фінансування Центру протидії корупції становлять українські пожертви. Водночас зі 102,8 млн грн надходжень Transparency International Ukraine за 2025 рік внески приватних осіб становили лише 1407 грн.

Кравець звернув увагу на те, що EUACI фінансує обидві громадські організації та водночас замовляє виробництво відео для НАБУ і САП, а також послуги комунікаційного експерта для САП.

"Один донор оплачує і піар органів, і тих, хто їх захищає", – зазначив адвокат.

Автори дослідження також виокремили сім спільних наративів у публікаціях медіа та громадських організацій на захист антикорупційних органів. При цьому, за їхнім висновком, питання щодо адвокатського бюро, де працює дружина Клименка, справи мера Самбора, проходження поліграфа та неявки керівників НАБУ і САП на парламентську ТСК залишилися без відповідей по суті.

На думку Кравця, спільне джерело фінансування комунікаційної діяльності антикорупційних органів та їхніх публічних захисників порушує питання незалежності громадського контролю за діяльністю НАБУ і САП.