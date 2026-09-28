Невловні ''надродери'' у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

У котеджному містечку "Міжріччя" у Вишгородському районі Київщини журналісти-розслідувачі "Стоп корупції ТБ" зафіксували новий епізод імовірного незаконного видобутку та вивезення піску. Хоча за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження, а відомості внесено до ЄРДР, спецтехніка на території продовжує працювати.

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Журналісти застали робітників безпосередньо під час видобутку та завантаження чергової партії піску.

Під час моніторингу території котеджного містечка медійники зафіксували активні роботи на так званій "старій карті" кар'єру. Великогабаритний навантажувач завантажував пісок у кузов вантажівки "КамАЗ", яка надалі перевозила його територією КМ "Міжріччя".

Після появи знімальної групи "Стоп корупції ТБ" працівники почали залишати територію. Водій "КамАЗа" швидко рушив із місця та поїхав у невідомому напрямку. Водночас журналісти зафіксували, як із водойми підняли та вивели важкий екскаватор, залишивши на воді лише плавзасіб.

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"Міжріччя: недавно тут зафіксували видобуток, а сьогодні вже ось, дивіться, повністю його вивозять. Тут була стара карта з піском. Дивіться, які сліди полишали", – коментує журналіст "Стоп корупції ТБ" з місця подій.

"Ось у нас навантажувач, який продовжує видобувати пісочок... Диви, як тікає!" – додає медійник, фіксуючи, як працівники та вантажівка залишають об'єкт.

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Після виявлення ймовірного порушення журналісти "Стоп корупції ТБ" викликали слідчо-оперативну групу поліції. Знімальна група залишилася на місці, очікуючи на правоохоронців для огляду території, фіксації обставин та вирішення питання щодо подальших процесуальних дій.

Водночас журналісти порушують питання щодо дій органів досудового розслідування та прокуратури. Кримінальне провадження вже зареєстроване, однак, за їхніми спостереженнями, техніку не вилучено, а пісок продовжують вивозити з території.

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"Прокуратура Вишгородського району розповідає, що вони наклали арешти, але по факту, мені здається, що вони бездіють. Зараз зафіксували робітників – повтікали, кинули техніку. Два "Камази", дивіться, повністю з водойми підняли екскаватор. І ось такий залишили плавзасіб. Цікаво, що ж хто вилучав? Зараз викликали поліцію. Очікуємо", – коментує з місця подій журналіст "Стоп корупції ТБ".

Журналісти закликають ГУНП у Київській області та Офіс Генерального прокурора надати правову оцінку ситуації та вжити передбачених законом заходів щодо спецтехніки й видобутого піску.BOZ.UA

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