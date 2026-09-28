Невловні ''надродери'' у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Невловні "надродери" у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
icon 274
Невловні "надродери" у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки
У Міжріччі знову зафіксували спецтехніку та вивезення піску
Джерело: stopcor/колаж OBOZ.UA

У котеджному містечку "Міжріччя" у Вишгородському районі Київщини журналісти-розслідувачі "Стоп корупції ТБ" зафіксували новий епізод імовірного незаконного видобутку та вивезення піску. Хоча за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження, а відомості внесено до ЄРДР, спецтехніка на території продовжує працювати.

Журналісти застали робітників безпосередньо під час видобутку та завантаження чергової партії піску.

Невловні ''надродери'' у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

Журналісти застали робітників під час видобутку та завантаження чергової партії піску.

Джерело: stopcor.org

Під час моніторингу території котеджного містечка медійники зафіксували активні роботи на так званій "старій карті" кар'єру. Великогабаритний навантажувач завантажував пісок у кузов вантажівки "КамАЗ", яка надалі перевозила його територією КМ "Міжріччя".

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 2,6 т.
Шпигувала під виглядом поїздок у таксі: на Чернігівщині кинули за ґрати неповнолітню агентку РФ
icon 2,6 т.
Шпигувала під виглядом поїздок у таксі: на Чернігівщині кинули за ґрати неповнолітню агентку РФ
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 679
На Кіровоградщині матері повідомили про підозру після смерті немовляти: що сталось
icon 679
На Кіровоградщині матері повідомили про підозру після смерті немовляти: що сталось
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 635
Мешканець Херсона зливав ворогу координати місць перебування українських військових і поплатився
icon 635
Мешканець Херсона зливав ворогу координати місць перебування українських військових і поплатився
Невловні ''надродери'' у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

Журналісти зафіксували роботу спецтехніки у Міжріччя

Джерело: stopcor.org

Невловні ''надродери'' у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

У Міжріччі знову зафіксували спецтехніку та вивезення піску

Джерело: stopcor.org

Після появи знімальної групи "Стоп корупції ТБ" працівники почали залишати територію. Водій "КамАЗа" швидко рушив із місця та поїхав у невідомому напрямку. Водночас журналісти зафіксували, як із водойми підняли та вивели важкий екскаватор, залишивши на воді лише плавзасіб.

Невловні ''надродери'' у Міжріччі попри кримінальні провадження продовжують вивозити пісок – медіа зафіксували роботу спецтехніки

Техніка на місці ймовірного незаконного вивезення піску

Джерело: stopcor.org

"Міжріччя: недавно тут зафіксували видобуток, а сьогодні вже ось, дивіться, повністю його вивозять. Тут була стара карта з піском. Дивіться, які сліди полишали", – коментує журналіст "Стоп корупції ТБ" з місця подій.

"Ось у нас навантажувач, який продовжує видобувати пісочок... Диви, як тікає!" – додає медійник, фіксуючи, як працівники та вантажівка залишають об'єкт.

Після виявлення ймовірного порушення журналісти "Стоп корупції ТБ" викликали слідчо-оперативну групу поліції. Знімальна група залишилася на місці, очікуючи на правоохоронців для огляду території, фіксації обставин та вирішення питання щодо подальших процесуальних дій.

Водночас журналісти порушують питання щодо дій органів досудового розслідування та прокуратури. Кримінальне провадження вже зареєстроване, однак, за їхніми спостереженнями, техніку не вилучено, а пісок продовжують вивозити з території.

"Прокуратура Вишгородського району розповідає, що вони наклали арешти, але по факту, мені здається, що вони бездіють. Зараз зафіксували робітників – повтікали, кинули техніку. Два "Камази", дивіться, повністю з водойми підняли екскаватор. І ось такий залишили плавзасіб. Цікаво, що ж хто вилучав? Зараз викликали поліцію. Очікуємо", – коментує з місця подій журналіст "Стоп корупції ТБ".

Журналісти закликають ГУНП у Київській області та Офіс Генерального прокурора надати правову оцінку ситуації та вжити передбачених законом заходів щодо спецтехніки й видобутого піску.BOZ.UA

Схожі теми
розслідуванняУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись