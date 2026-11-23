Засновник української групи компаній "Шатро" Максим Онуфрієв спростував інформацію про нібито зв'язки його бізнесу з російськими структурами та втечу з України. Підприємець також заперечив припущення про фіктивне переоформлення активів і заявив, що його міжнародні проєкти працюють відповідно до законодавства Євросоюзу.

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Про це Онуфрієв розповів у коментарі медіа. За його словами, звинувачення, які поширюються на його адресу, є безпідставними, а діяльність компаній за кордоном не пов'язана з російським бізнесом.

Що Онуфрієв заявив про зв'язки з Росією

Коментуючи публікації про можливі зв'язки бізнесу групи "Шатро" з російським газовим ринком, підприємець категорично заперечив співпрацю з представниками Кремля. Він наголосив, що закордонні компанії групи створювалися для роботи на європейському ринку.

"У нас немає, не було і ніколи не буде жодних зв'язків із людьми, які мають відношення до Кремля. Усі компанії, які ми відкриваємо за кордоном – це ініціативи для роботи на європейському ринку за всіма законами ЄС", – заявив девелопер.

За словами Онуфрієва, діяльність його компанії на Кіпрі обмежувалася виконанням ремонтних робіт для місцевої юридичної особи. Підприємець стверджує, що всі договірні відносини здійснювалися відповідно до законодавства Кіпру та Євросоюзу.

"До російського бізнесу я теж не маю відношення. Моя компанія робила ремонт у орендаря в офісному центрі. Це кіпрська компанія. Усі взаємини в мене були з кіпрською компанією. Все було у правовому полі Кіпру та ЄС", – пояснив він.

Крім того, бізнесмен заперечив особисте знайомство з людьми, яких згадували у відповідних публікаціях. За його твердженням, особи, з якими він співпрацює або спілкується за кордоном, підтримують Україну чи виступають проти російської агресії.

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"Ніколи не перетинався і не бачив тих людей, про яких пишуть ЗМІ. А щодо нашого оточення тут: усі люди, з якими ми спілкуємося чи перетинаємося по роботі, або підтримують Україну, або мають статус "іноагентів" у РФ за свою антивоєнну позицію", – додав Онуфрієв.

Окремо засновник "Шатро" прокоментував згадки його імені в контексті досліджень щодо причетності російських державних корпорацій до депортації українських дітей. Він засудив насильницьке вивезення дітей з України та наголосив на неприйнятності таких дій.

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"Як я, батько чотирьох дітей, громадян України, можу ставитись до насильницького вивезення українських дітей? Я не лише засуджую такі дії представників російської влади, олігархату і бізнесу, – я зневажаю людей, які вчиняють цей злочин", – заявив підприємець.

Що відомо про виїзд бізнесмена з України

Онуфрієв також відкинув твердження про нібито втечу з України після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, він виїхав за кордон на законних підставах, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні.

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Підприємець зазначив, що після початку війни неодноразово перетинав державний кордон. Зокрема, влітку 2024 року він перебував в Україні, де займався оформленням документів для отримання відстрочки.

"Я не втік із України. Війна, як і всіх громадян України, застала мене вдома. Я батько чотирьох дітей, троє з них неповнолітні. Тому я виїжджав і повертався законно. 2024 року влітку я був в Україні, оформляв документи щодо відстрочки", – розповів Онуфрієв.

Наразі бізнесмен проживає на Кіпрі та займається розвитком міжнародних проєктів групи. Водночас, за його твердженням, команда продовжує підтримувати Україну та надавати фінансову допомогу волонтерам.

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"Зараз я живу на Кіпрі та розвиваю міжнародні проєкти нашої команди, але серцем і справами ми залишаємося з домом. Від початку повномасштабної війни ми постійно підтримуємо Україну та регулярно допомагаємо донатами українським волонтерам", – зазначив він.

Чому Онуфрієв передав частку компанії доньці

Ще одним питанням, яке прокоментував засновник "Шатро", стало переоформлення частки в українській компанії на його доньку у 2025 році. Підприємець заперечив, що таким чином намагався приховати активи або уникнути відповідальності.

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За словами Онуфрієва, рішення пов'язане з наміром доньки самостійно займатися розвитком сімейного бізнесу. Він також наголосив на результатах діяльності групи компаній в Україні.

"Переоформлення української компанії на мою доньку – це не спроба щось сховати. Вона планує працювати й сама розвивати цей бізнес далі. За роки роботи "Шатро" реалізувало в Україні багато крутих проєктів та об'єктів, які сьогодні працюють, розвиваються і приносять користь людям. Ми пишаємося тим, що збудували", – заявив бізнесмен.

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Підсумовуючи, Онуфрієв наголосив на готовності співпрацювати з українськими державними та правоохоронними органами щодо будь-яких питань, які виникли після публікацій у медіа.

"Ті звинувачення, які мені закидають у медіа, – це повний абсурд. Я максимально відкритий як для суспільства, так і для всіх українських державних та правоохоронних структур – мені немає чого приховувати", – підсумував засновник групи "Шатро".

Як писав OBOZ.UA, український бізнесмен Олександр Спектор прокоментував обшуки та відкинув звинувачення у співпраці з підсанкційними особами, зокрема Віктором Медведчуком. Він заявив, що не мав спільних проєктів із проросійськими структурами та продовжує працювати в Україні.