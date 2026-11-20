Нові записи, оприлюднені колишнім генпрокурором Русланом Кравченком, щодо дружини керівника САП Олександра Клименка та її подруги, адвокатки Наталії Редіч, містять обставини, які потребують повноцінного розслідування.

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На цьому наголосив народний депутат Сергій Власенко. Він прокоментував оприлюднені матеріали в ефірі Наталії Мосейчук.

"Чому у нас є недоторканні в розслідуванні, а є доторканні в розслідуванні?" – ставить запитання нардеп.

Окремо Власенко звернув увагу на скасування відомостей про повідомлення про підозру в ЄРДР.

За його словами, пояснення, що інформацію внесли помилково, не є належною правовою підставою для її вилучення з реєстру.

Нагадаємо, відсторонений генеральний прокурор України Руслан Кравченко оприлюднив нові записи, у яких фігурує директор НАБУ Семен Кривонос у контексті кримінального провадження 2014 року. За матеріалами, представленими Кравченком, Кривоноса тоді пов’язували з вимаганням $72 тисяч за оформлення земельної ділянки в Київській області.

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Як повідомляв OBOZ.UA, політичний експерт Михайло Шнайдер розкритикував українських антикорупційних активістів за вибіркову реакцію на резонансні справи. Він звернув увагу на оприлюднені колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком записи розмов, у яких фігурують дружина керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка та керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч.

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