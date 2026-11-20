Голова ТСК Олексій Гончаренко відреагував на звинувачення в нібито атаці на антикорупційні органи через виклик їхнього керівництва на парламентське засідання.

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Про це він повідомив у своєму Telegram.

Депутат нагадав, що Верховна Рада є органом прямого представництва українського народу, а парламентський контроль – не забаганка окремих депутатів, а одна з функцій парламенту.

"Не може бути правовою державою та, у якій до одних у нас є питання, а до інших – ні, бо вони "хороші хлопці". Це як уявити собі Сенат США, який викликає ЦРУ, але не викликає ФБР, бо ФБР подобається CNN. Так не буває. І так не буде", – заявив Гончаренко.

За словами депутата, після свідчень генерала СБУ Сергія Дуки виникли запитання не лише до нього самого, а й до керівництва НАБУ та САП.

Тому директор Бюро Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко також мають пояснити свою позицію перед парламентською комісією.