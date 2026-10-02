НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП Олександра Нодяноша. Рішення ухвалили після звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка отримала від місцевого жителя інформацію щодо можливих порушень.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який очолює ТСК. Він оприлюднив відповідний документ.

За його словами, комісія звернулася до НАЗК після того, як під час її роботи отримала свідчення щодо Нодяноша, і тепер агентство перевірятиме інформацію в межах своїх повноважень.

"НАЗК розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського РТЦК та СП після звернення ТСК. Таку відповідь Тимчасова слідча комісія отримала після звернення до НАЗК щодо свідчень, які нам надав місцевий житель", – повідомив нардеп.

Гончаренко заявив, що ТСК і надалі передаватиме правоохоронним органам інформацію, яку отримує під час засідань та роботи з громадянами.

Що саме перевірятиме НАЗК

Моніторинг способу життя НАЗК використовує, зокрема, для перевірки інформації про можливу невідповідність способу життя декларанта його доходам і задекларованим статкам. За результатами таких перевірок агентство може передавати матеріали правоохоронним органам, якщо виявляє ознаки незаконного збагачення або необґрунтованих активів.

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Наразі агентство має перевірити спосіб життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК Олександра Нодяноша та зіставити його з офіційними доходами й даними декларацій.

Що передувало

Інтерес до статків Нодяноша виник після змін у його деклараціях. У грудні 2025 року медіа повідомили, що начальник 2-го відділу Ковельського районного ТЦК та СП, підполковник Олександр Нодянош задекларував активи та доходи родини, які разом становили близько 10 млн грн. Видання звернуло увагу на те, що за 2024 рік сам Нодянош задекларував всього 478 тис. грн доходу.

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Тим часом у липні 2024 року Нодянош отримав у власність Jeep Grand Cherokee 2019 року випуску вартістю 1,31 млн грн.

У квітні 2025 року його дружина Ольга Кітура уклала два договори на придбання майнових прав на квартири в новому житловому комплексі у Львові. Обидві квартири мають площу 82,5 кв. м, а їхня задекларована вартість становить 1,42 млн грн та 1,67 млн грн відповідно.

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У декларації також зазначені великі грошові подарунки від батьків дружини. У червні її мати Ольга Кітура, яка є пенсіонеркою, подарувала зятю 1,45 млн грн готівкою, а в серпні батько Святослав Кітура подарував дочці 4,13 млн грн.

При цьому в декларації зазначено, що дружина Нодяноша не надала інформацію про свої доходи. Вона вказала 11 тис. доларів готівки, сам Нодянош – 2 тис. доларів. Серед нерухомості, яку офіційно задекларував підполковник, була земельна ділянка площею 10 соток у селі Жирівка біля Львова.

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Окремо медіа звернули увагу на автомобілі: у декларації родини їх не було зазначено, хоча в соцмережах дружини Нодяноша видання знайшло фотографії з двома автомобілями.