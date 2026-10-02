НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачують

НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read3 хв
icon 765
НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні
Олександра Нодяноша підозрюють у незаконному збагаченні. Джерело: колаж OBOZ.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП Олександра Нодяноша. Рішення ухвалили після звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка отримала від місцевого жителя інформацію щодо можливих порушень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який очолює ТСК. Він оприлюднив відповідний документ.

За його словами, комісія звернулася до НАЗК після того, як під час її роботи отримала свідчення щодо Нодяноша, і тепер агентство перевірятиме інформацію в межах своїх повноважень.

"НАЗК розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковельського РТЦК та СП після звернення ТСК. Таку відповідь Тимчасова слідча комісія отримала після звернення до НАЗК щодо свідчень, які нам надав місцевий житель", – повідомив нардеп.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 2,1 т.
СБУ викрила агентурну мережу ворога, яка коригувала удари по Харкову і стежила за військовими. Фото
icon 2,1 т.
СБУ викрила агентурну мережу ворога, яка коригувала удари по Харкову і стежила за військовими. Фото
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 1,8 т.
ЗМІ пояснили, чому справи щодо розкрадання державних коштів на 23 млрд грн Миколою Лагуном з "Дельта банку" має розслідувати НАБУ
icon 1,8 т.
ЗМІ пояснили, чому справи щодо розкрадання державних коштів на 23 млрд грн Миколою Лагуном з "Дельта банку" має розслідувати НАБУ
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 1,2 т.
Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи "Форест Гамп"
icon 1,2 т.
Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи "Форест Гамп"
НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Скриншот

Гончаренко заявив, що ТСК і надалі передаватиме правоохоронним органам інформацію, яку отримує під час засідань та роботи з громадянами.

Що саме перевірятиме НАЗК

Моніторинг способу життя НАЗК використовує, зокрема, для перевірки інформації про можливу невідповідність способу життя декларанта його доходам і задекларованим статкам. За результатами таких перевірок агентство може передавати матеріали правоохоронним органам, якщо виявляє ознаки незаконного збагачення або необґрунтованих активів.

Наразі агентство має перевірити спосіб життя начальника одного з відділів Ковельського районного ТЦК Олександра Нодяноша та зіставити його з офіційними доходами й даними декларацій.

Що передувало

Інтерес до статків Нодяноша виник після змін у його деклараціях. У грудні 2025 року медіа повідомили, що начальник 2-го відділу Ковельського районного ТЦК та СП, підполковник Олександр Нодянош задекларував активи та доходи родини, які разом становили близько 10 млн грн. Видання звернуло увагу на те, що за 2024 рік сам Нодянош задекларував всього 478 тис. грн доходу.

НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Олександр Нодянош. Джерело: 368.media

Тим часом у липні 2024 року Нодянош отримав у власність Jeep Grand Cherokee 2019 року випуску вартістю 1,31 млн грн.

У квітні 2025 року його дружина Ольга Кітура уклала два договори на придбання майнових прав на квартири в новому житловому комплексі у Львові. Обидві квартири мають площу 82,5 кв. м, а їхня задекларована вартість становить 1,42 млн грн та 1,67 млн грн відповідно.

НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Сторінка дружини Нодяноша Ольги Кітури в соцмережі. Джерело: Скриншот

У декларації також зазначені великі грошові подарунки від батьків дружини. У червні її мати Ольга Кітура, яка є пенсіонеркою, подарувала зятю 1,45 млн грн готівкою, а в серпні батько Святослав Кітура подарував дочці 4,13 млн грн.

При цьому в декларації зазначено, що дружина Нодяноша не надала інформацію про свої доходи. Вона вказала 11 тис. доларів готівки, сам Нодянош – 2 тис. доларів. Серед нерухомості, яку офіційно задекларував підполковник, була земельна ділянка площею 10 соток у селі Жирівка біля Львова.

Окремо медіа звернули увагу на автомобілі: у декларації родини їх не було зазначено, хоча в соцмережах дружини Нодяноша видання знайшло фотографії з двома автомобілями.

НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Ольга Кітура позує в авто. Джерело: 368.media

НАЗК розпочало перевірку офіцера Ковельского РТЦК Нодяноша, якого підозрюю в незаконному збагаченні

Дружина Нодяноша за кермом авто. Джерело: 368.media

Схожі теми
Корупція в УкраїніНаціональне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)ТЦКкорупція
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись