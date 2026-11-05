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Наводила атаки: СБУ затримала в Сумах агентку ФСБ, яка змінила чотири оселі для уникнення викриття. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
1,0 т.
Наводила атаки: СБУ затримала в Сумах агентку ФСБ, яка змінила чотири оселі для уникнення викриття. Фото
Затримана жінка за співпрацю з РФ. Джерело: СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Сумах місцеву жительку, яка працювала на російську ФСБ та збирала розвіддані для коригування ворожих ударів по прифронтовому місту. Протягом одного тижня агентка змінила чотири місця проживання, намагаючись приховати свою діяльність і уникнути викриття.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Відомо, що жінку затримали в одному з орендованих помешкань після документування її злочинної діяльності.

Основним завданням фігурантки був пошук пунктів базування українських прикордонників та блокпостів Сил оборони на околицях Сум. Для цього вона пересувалася міською громадою маршрутними автобусами, а також виходила на піші розвідувальні маршрути.

Зібрану інформацію жінка передавала своєму куратору з ФСБ у вигляді фотографій потенційних цілей із зазначенням їхніх координат на Google Maps.

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У СБУ встановили, що до співпраці з російською спецслужбою місцева безробітна долучилася після пошуку легких заробітків у тематичних Telegram-каналах. Саме там на неї звернули увагу представники ФСБ.

Для конспірації агентка протягом тижня чотири рази змінювала місце перебування. Вона переховувалася в оселях і господарських приміщеннях своїх знайомих, які, за даними слідства, не знали про її роботу на ворога.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманої два мобільні телефони, які вона почергово використовувала для прихованого зв’язку з представником ФСБ. Його особу вже встановила контррозвідка СБУ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що співробітники СБУ затримали коригувальника російських атак по київських ТЕЦ. Крім того, за інформацією слідства, зловмисник розвідував для ворога пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

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