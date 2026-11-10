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Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, – Коберник

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
548
Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, – Коберник
Зняття табличок U420 "Хімпрому". Джерело: Нацполіція

Головна редакторка "Бабеля" Катерина Коберник нагадала , що задовго до гучного "Карфагену" НАБУ діяльність "Хімпрому" розслідувала Нацполіція. І зробила дуже багато. За 2025–2026 роки 105 закритих наркошопів U420, підозри 23 учасникам силового блоку та дві підозри ватажку картелю "Мексиканцю".

"Кислотою бандити хотіли облити не лише Дениса Бігуса, а й, наприклад, дружину заступника керівника Нацполіції Андрія Нєбитова. А $2 мільйони Мексиканець був готовий заплатити за відставку Дмитра Торгала, нинішнього очільника департаменту боротьби з наркозлочинністю. Я не думаю, що хтось з фб-експертів уявляє, як страшно бути особистим ворогом очільника такої організації, як "Хімпром". Та й сам Торгал казав "Слідству.Інфо", що через це у нього були проблеми в родині, яка боялась погроз, але він продовжив розслідування. І Торгала, як ми бачимо, не звільнили, він працює в Нацполі", – стверджує головна редакторка "Бабеля".

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Навіть кадри жорстокого насильства, якими вразив "Карфаген", Нацполіція показувала раніше.

"Щоб два рази не вставити, відео з побиттям молотками Нацпол теж показував. Єдине чого не вистачає цим нормальним правоохоронцям такого ж вдалого піару успішної роботи, як вже є в НАБУ", – підсумувала Коберник.

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