Нардепка Марченко втратить мандат і проведе 2 роки у в’язниці: вона програла апеляцію

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Людмила Марченко програла апеляцію у справі про хабарництво. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін покарання для неї – два роки позбавлення волі, тож вирок набрав законної сили, а парламентарка втратить депутатський мандат.

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Про це у Telegram повідомив Центр протидії корупції. Водночас суд пом'якшив покарання помічниці нардепки Анастасії Колесник, замінивши два роки ув'язнення на штраф у розмірі 92,5 тис. грн.

Яке рішення ухвалила апеляційна палата ВАКС

Вирок переглядала колегія суддів у складі Миколи Глотова, Олександра Семенникова та Ігоря Панаіда. Суд залишив у силі рішення першої істанції щодо Марченко, однак змінив покарання її помічниці.

Раніше Вищий антикорупційний суд призначив обом обвинуваченим по два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки. Після апеляційного перегляду Марченко має відбути призначений термін ув'язнення, а Колесник сплатить штраф.

Під час останнього слова нардепка просила суд її виправдати та не визнала своєї вини. Натомість її помічниця визнала провину, заявила про щире каяття та попросила надати їй можливість виправитися.

Також Центр протидії корупції опублікував відео, на якому Людмила Марченко намагається перекинути гроші через паркан свого будинку після того, як туди прибули детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Оскільки обвинувальний вирок щодо Марченко набрав законної сили, вона втратить депутатський мандат.

Як писав OBOZ.UA, у березні 2026 року Вищий антикорупційний суд засудив народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник до двох років позбавлення волі у справі про отримання хабаря за сприяння у виїзді чоловіків за кордон. За даними слідства, вони отримали 11,3 тис. доларів.

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