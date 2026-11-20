У п'ятницю, 20 листопада, Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних винним у зловживанні впливом та засудив до 3,5 року позбавлення волі. Також парламентарю на три роки заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

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Про це повідомили Вищий антикорупційний суд та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, нардеп отримав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння приватній компанії в перемозі у тендері на постачання медичного обладнання. Водночас до набрання вироком законної сили Кузьміних залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом.

Яке рішення ухвалив суд

Вирок народному депутату оголосила колегія суддів ВАКС у складі Ольги Саландяк, Оксани Олійник та Катерини Широкої. Кузьміних визнали винним за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

"Кузьміних Сергія Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки і 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки", – оголосила головуюча суддя Ольга Саландяк.

Суд також залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нардеп зобов'язаний з'являтися за викликами суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, зберігати закордонні паспорти у відповідних державних органах та носити електронний браслет.

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Як повідомляє Слово і діло, під час оголошення вироку головуюча суддя Ольга Саландяк зазначила, що строк відбування покарання Кузьміних обчислюватиметься з дня його фактичного затримання. Також суд зарахував до строку покарання чотири дні попереднього ув'язнення та 144 дні цілодобового домашнього арешту, які прирівняли до 48 днів позбавлення волі.

Вирок набере законної сили через 30 днів після проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

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За що засудили Кузьміних

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у січні 2022 року народний депутат через посередника отримав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Ці гроші становили 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики для однієї з лікарень Житомира.

Слідство встановило, що кошти призначалися за вплив на посадовців медичного закладу, які мали забезпечити перемогу приватного підприємства в публічній закупівлі.

Крім того, парламентар обіцяв за аналогічний "відкат" у розмірі 30% посприяти укладенню ще двох контрактів. Йшлося про постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання загальною вартістю понад 38 млн гривень.

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Обвинувальний акт щодо Кузьміних передали до суду ще у 2022 році. Однак, за даними САП, протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово пропускав судові засідання.

У Центрі протидії корупції зазначили, що Кузьміних став четвертим народним депутатом від "Слуги народу", якому винесли обвинувальний вирок із покаранням у вигляді позбавлення волі. Раніше такі вироки отримали Анатолій Гунько, Олександр Юрченко та Людмила Марченко.

Нагадаємо, 29 червня детективи НАБУ затримали народного депутата Сергія Кузьміних, якого обвинувачували в отриманні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання. Парламентар систематично пропускав судові засідання, через що його доставили до суду примусово.

Як писав OBOZ.UA, народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко програла апеляцію у справі про хабарництво. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін покарання у вигляді двох років позбавлення волі.