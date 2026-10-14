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Намагався активувати 148 "Старлінків" для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Намагався активувати 148 "Старлінків" для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото
Зрадника затримали безпосередньо під час виконання завдання. Джерело: СБУ/колаж OBOZ.UA

У Києві Служба безпеки України затримала 18-річного агента ФСБ, який намагався активувати для російської армії 148 супутникових терміналів Starlink. За даними слідства, Росія планувала використовувати ці пристрої для забезпечення інтернет-зв’язком і планування бойових операцій своїх військ у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомила СБУ. Контррозвідка запобігла реєстрації однієї з найбільших партій Starlink для Росії, а вже оформлені термінали заблокували до того, як російська спецслужба змогла їх використати.

Як агент ФСБ готував Starlink для Росії

За даними розслідування, завдання ФСБ виконував 18-річний колишній студент столичного коледжу. Він навчався на електрозварника, а після навчання почав шукати швидкі заробітки у Telegram-каналах.

Саме там на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

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Після вербування зрадник протягом кількох днів оформив 15 терміналів Starlink. Для їхньої реєстрації він використав паспортні дані своїх родичів та знайомих.

Після цього агент підготував підставні персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів. Таким чином, загальна кількість Starlink, які він намагався активувати для російської спецслужби, сягнула 148.

Реквізити вже оформлених терміналів фігурант передавав своєму куратору з Росії через месенджер.

Намагався активувати 148 ''Старлінків'' для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото

Зрадника затримали безпосередньо під час виконання завдання. Джерело: СБУ

Затримали на гарячому

Контррозвідники СБУ викрили агента, задокументували його діяльність і затримали безпосередньо під час виконання нового завдання.

Зрадника затримали поблизу поштового відділення, де він планував активувати чергову партію супутникових інтернет-станцій.

Паралельно співробітники СБУ заблокували раніше оформлені Starlink, реквізити яких агент уже встиг передати російському куратору.

Під час обшуків у затриманого вилучили кілька смартфонів. На них виявили докази його співпраці з російською спецслужбою.

Намагався активувати 148 ''Старлінків'' для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото

Переписка зрадника з російським куратором. Джерело: СБУ

Намагався активувати 148 ''Старлінків'' для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото

Агент передавав реквізити оформлених терміналів своєму куратору в РФ. Джерело: СБУ

Яке покарання загрожує агенту

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ затримала у Рівному студента, який на замовлення РФ намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ. Зрадника завербували російські спецслужби в Telegram-каналі з пропозиціями швидкого заробітку.

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Шпигунстводержавна зрадаСлужба безпеки України (СБУ)StarlinkФСБУкраїнаКиїв
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