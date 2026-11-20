Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника одного з підрозділів Служби безпеки України, якого підозрюють у передачі секретної інформації та отриманні хабарів. За це чоловік отримував дорогі подарунки, зокрема оплату відпочинку в одному з готелів Буковелю і автомобіль BMW X5.

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У справі повідомили про підозру трьом людям. Подробиці оприлюднили в НАБУ і САП.

Відпочинок у Буковелі за злив даних слідства

Як стало відомо, під час оперативного супроводу розслідування НАБУ і САП щодо привласнення нафти та нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" посадовець СБУ погодився передавати стороннім особам закриту інформацію. Наприкінці 2024 року він домовився з довіреною особою одного з бенефіціарів так званої групи "Приват", причетність яких перевіряють у цій справі, повідомляти про хід слідства та майбутні процесуальні дії.

Ці відомості допомагали фігурантам уникати обмежень, пов’язаних із санкціями, арештом майна та перебуванням у розшуку.

"Як неправомірну вигоду за ці послуги довірена особа оплатила для посадовця СБУ проживання в готелі Radisson Blu Resort Bukovel вартістю 160 тис. грн – наприкінці грудня 2024 року в оплаченому номері відпочивала його дружина з дітьми", – йдеться у повідомленні.

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BMW X5 за отримання закритої інформації

Також у 2023 році посадовець СБУ домовився про співпрацю з тодішнім директором з буріння АТ "Укргазвидобування". За винагороду він мав передавати йому закриті дані з державних реєстрів, а також інформацію, яку зберігають оператори та провайдери зв’язку.

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"За надання цих даних колишній топменеджер товариства придбав для службовця автомобіль BMW X5. Для конспірації у червні 2023 року транспортний засіб оформили на підконтрольну хабародавцю фірму, проте фактично автомобілем користувалися сам посадовець СБУ та його дружина", – зазначається у повідомленні.

Підозри у справі отримали троє осіб. Посадовцю СБУ інкримінують одержання неправомірної вигоди та розголошення даних досудового розслідування. А довірену особу одного з бенефіціарів групи "Приват" і колишнього директора з буріння АТ "Укргазвидобування" підозрюють у наданні хабарів службовій особі.

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"Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив законопроєкт, який передбачає повернення обов'язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки України (СБУ). Це дозволить перевіряти їхні статки, майно та спосіб життя. Глава держави закликав Верховну Раду невідкладно ухвалити відповідний закон.