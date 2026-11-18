Під час чергового засідання у справі про вбивство Андрія Парубія у Франківському районному суді Львова продовжили дослідження доказів. Зокрема, прокуратура доповіла про результати експертизи зброї, з якої було скоєне вбивство. а саме – на зброї знайшли ДНК-профіль підозрюваного Михайло Сцельнікова.

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Йдеться про пістолет підозрюваного, і з якого було вбито Андрія Парубія. Причому на зброї знайшли ДНК-профілі "як мінімум" трьох осіб, зазначив захист потерпілих.

Що говорили в суді

У залі суду були присутні сам Михайло Сцельніков, його адвокат Віктор Пономаренко, а також прокурор Тарас Ковальчук, дружина загиблого Уляна Парубій та адвокат потерпілих Юрій Зошій.

За словами прокурора, експертиза знайшла на пістолеті зразки ДНК підозрюваного, що підтверджує, що саме він використовував цю зброю. Своєю чергою адвокат Юрій Зошій уточнив, що загалом на зброї знайшли ДНК-профілі "як мінімум" трьох осіб.

На обрізі Сцельнікова також було знайдено ДНК підозрюваного. Між іншим, сам Сцельніков розповів, що "перед тим як закопати, повністю весь обріз чи літолом чи солідолом змастив" – тож в нього є сумніви щодо цієї експертизи, яка нібито змогла знайти якісь біологічні зразки після такої процедури.

Хоча й підозрюваний не заперечує, що це його обріз.

Адвокат потерпілих розповів, що з ДНК-профілів, знайдених на пістолеті, ідентифіковано лише одну особу – самого підозрюваного. Так чи так, Юрій Зошій все одно вважає пістолет одним із найважливіших доказів у справі.

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"Відповідно до експертизи, на зброї були знайдені біологічні зразки трьох осіб. Зокрема, і обвинуваченого Сцельнікова. Тобто, можна констатувати, що зброю тримали три особи. В подальшому будемо досліджувати докази, хто саме з трьох осіб стріляв", – розповів він.

Суд оголосив перерву до 19 листопада. На наступному засіданні будуть розглядати відео допитів свідків.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня 2025 року вдень у Львові на вулиці Єфремова застрелили колишнього спікера, нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний у злочині, за словами очевидців, був одягнений як кур'єр та пересувався на електровелосипеді. З місця злочину він утік.

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Для затримання злочинця в місті оголосили спецоперацію "Сирена". Повідомлялося, що ймовірний вбивця кілька днів поспіль стежив за Парубієм, приїжджаючи до його будинку.

У ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що затриманий львів’янин діяв на користь російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу відомості про підрозділи ЗСУ у Львові та пізніше сам запропонував кандидатуру Парубія як об’єкт для вбивства.

Підозрюваний Михайло Сцельніков не повністю визнав свою провину. Він не заперечує сам факт скоєння вбивства, але не визнає факт державної зради. За словами Сцельнікова, мотивом його вчинку була "помста особисто українській владі".