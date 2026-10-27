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На Запоріжжі чоловік вступив в лави "поліції" окупантів і поплатився: який вирок отримав

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
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На Запоріжжі чоловік вступив в лави "поліції" окупантів і поплатився: який вирок отримав
Ілюстративне фото. Суд. Джерело: magnific.com

29-річний чоловік із Запорізької області у червні 2022 року пішов на співпрацю з російською окупаційною владою та погодився вступити до незаконно створеної поліції. На цій "посаді" він брав участь в обшуках помешкань проукраїнських жителів та забезпечував проведення псевдореферендуму.

За колабораційну діяльність суд засудив зрадника до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у державному проєкті "Хочу к своим".

Що відомо

Зазначається, що у червні 2022 року житель селища Михайлівка Василівського району Запорізької області добровільно погодився співпрацювати з російською окупаційною владою. Він обійняв посаду дільничного уповноваженого в незаконно створеному відділі поліції Василівського району.

На цій "посаді", чоловік разом з іншими представниками окупаційних правоохоронних структур патрулював територію селища та проводив незаконні обшуки в помешканнях місцевих жителів, які дотримувалися проукраїнської позиції.

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Окрім того, зловмисник також брав участь у проведенні країною-агресоркою Росією незаконного референдуму.

"У вересні 2022 року під час організованого Росією псевдореферендуму щодо приєднання окупованої частини Запорізької області до РФ він забезпечував охорону однієї з так званих виборчих дільниць", – йдеться в матеріалі.

Наприкінці 2023 року зловмисник залишив тимчасово окуповану територію та переїхав до Львова, де оселився у родичів. Там він видавав себе за внутрішньо переміщену особу. Однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

Джерело: Проєкт ''Хочу к своим''

Що ухвалив суд

Суд визнав чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України і призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Окрім того, засудженому заборонили протягом 10 років обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 25 жовтня на лівобережжі Херсонської області підірвався на міні 56-річний окупаційний чиновник Сергій Глухенко. Внаслідок отриманих травм він загинув. Підрив стався в районі тимчасово окупованого села Хорли.

Також ми писали про те, що співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував обстріли окупантами Краматорська Донецької області. Колаборантом виявився завербований ворогом місцевий таксист. Зокрема, його цікавили пункти зосередження особового складу і техніки українських військ, а також ключові електропідстанції міста.

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