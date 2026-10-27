На Запоріжжі чоловік вступив в лави "поліції" окупантів і поплатився: який вирок отримав

29-річний чоловік із Запорізької області у червні 2022 року пішов на співпрацю з російською окупаційною владою та погодився вступити до незаконно створеної поліції. На цій "посаді" він брав участь в обшуках помешкань проукраїнських жителів та забезпечував проведення псевдореферендуму.

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За колабораційну діяльність суд засудив зрадника до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у державному проєкті "Хочу к своим".

Що відомо

Зазначається, що у червні 2022 року житель селища Михайлівка Василівського району Запорізької області добровільно погодився співпрацювати з російською окупаційною владою. Він обійняв посаду дільничного уповноваженого в незаконно створеному відділі поліції Василівського району.

На цій "посаді", чоловік разом з іншими представниками окупаційних правоохоронних структур патрулював територію селища та проводив незаконні обшуки в помешканнях місцевих жителів, які дотримувалися проукраїнської позиції.

Окрім того, зловмисник також брав участь у проведенні країною-агресоркою Росією незаконного референдуму.

"У вересні 2022 року під час організованого Росією псевдореферендуму щодо приєднання окупованої частини Запорізької області до РФ він забезпечував охорону однієї з так званих виборчих дільниць", – йдеться в матеріалі.

Наприкінці 2023 року зловмисник залишив тимчасово окуповану територію та переїхав до Львова, де оселився у родичів. Там він видавав себе за внутрішньо переміщену особу. Однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

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Джерело: Проєкт ''Хочу к своим''

Що ухвалив суд

Суд визнав чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України і призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Окрім того, засудженому заборонили протягом 10 років обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.

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