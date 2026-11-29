Після того, як заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра "погоріла" через свої розмови на плівках НАБУ, а СБУ довелося переключитись на власний захист через скандальне розслідування "Карфаген-2", влада почала шукати інші канали тиску на суддів Верховного Суду.

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За джерелами у вищих судових інстанціях, таким каналом нібито міг стати Голова Вищої Ради Правосуддя Григорій Усик, пише видання "Букви". Він уже дві каденції очолює ВРП, а в лютому наступного року будуть чергові вибори на цю посаду.

Усик начебто передає потрібні сигнали через окремих членів Великої Палати менш лояльним до влади суддям. Це не дивно, враховуючи епізоди з його минулої діяльності, і той факт, що він вже двічі за каденції чинної влади обирався на посаду Голови ВРП.

Рік тому фундація DEJURE заявляла про те, що Вища рада правосуддя відкриває двері людям Медведчука.

На порядку денному ВРП було формування Конкурсної комісії, яка добирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Вона відповідає за прозорий добір понад 2300 нових суддів, які будуть на посадах наступні 30 років. Близько 90 громадських організацій, міжнародні партнери України, зокрема ЄС, і низка депутатів виступають за повернення міжнародних експертів у Комісію.

Однак голова ВРП Григорій Усик особисто просував інший сценарій – формування комісії з представників нереформованих Ради суддів, Ради адвокатів та Ради прокурорів, пов’язаних із Медведчуком, Вовком та Портновим.

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У 2010 році, будучи суддею районного суду, Усик стягнув з журналістки 5-го каналу Ольги Сніцарчук 20 тисяч гривень моральної шкоди, начебто завданої депутату Юрію Буту. Юрій Бут був одним з перших, хто після перемоги Януковича на виборах став "тушкою" і перейшов з НУНС у фракцію "Партії регіонів".

Журналістка назвала тоді депутата "відщепенцем від коаліції". Після цього Бут подав на Сніцарчук до суду, звинувативши її в тому, що "став нервовим та подразливим, почав зриватись на рідних і близьких, а також його стало турбувати безсоння, сильний головний біль, зник апетит, знизився життєвий тонус, з’явився стан депресії". Суддя Григорій Усик покарав журналістку.

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Суддів у той час призначала та звільняла Верховна Рада, а Бут був Головою підкомітету з питань формування суддівського корпусу. Тобто мав безпосередній вплив на призначення та звільнення суддів. До речі, саме комітет Юрія Бута реалізовував судову реформу, яку ініціював тоді вже заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов.

За першої каденції Григорія Усика на чолі ВРП суддів Майдану відправляли у почесну відставку з довічним грошовим утриманням та нараховували їм "премії", а також залишали на посаді суддів, які підозрювались у держзраді та хабарях.