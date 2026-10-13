На Рівненщині авто збило 8-річну дитину на велосипеді: хлопчик помер у лікарні. Фото

На Рівненщині автомобіль Opel збив 8-річного хлопчика, який рухався на велосипеді. Дитина отримала тяжкі травми та через кілька днів померла в лікарні.

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Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Рівненській області. Водієві загрожує до восьми років ув’язнення.

Подробиці ДТП

Аварія сталася увечері 6 жовтня у селі Бронники Рівненського району. За даними слідства, 70-річний місцевий житель за кермом автомобіля Opel наїхав на 8-річного хлопчика, який рухався назустріч на велосипеді.

Дитина зазнала множинних травм, тож медики доправили її до лікарні.

"Попри зусилля лікарів, через 6 дні хлопчик від отриманих травм помер", – йдеться у повідомленні.

Після смерті хлопчика слідчий змінив кваліфікацію кримінального провадження на ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини).

Розслідування обставин аварії триває, а водієві загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

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Нагадаємо, у Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинула 10-річна дитина. Ще троє людей отримали травми.

Як писав OBOZ.UA, на Черкащині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з автокраном загинули двоє людей. Аварія сталася на трасі Київ – Одеса поблизу села Тихий Хутір Уманського району. Водію автокрана повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

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