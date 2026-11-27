На Полтавщині стрімко розгорається гучний рейдерський скандал навколо групи великих аграрних підприємств із майже мільярдним оборотом та земельним фондом у 19 тисяч гектарів. Деталі цієї історії вже вивчають не лише господарські суди, а й ціла низка правоохоронних органів – від БЕБ та Нацполіції до Офісу Генпрокурора, пише видання "УНІАН".

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За інформацією ЗМІ, у центрі конфлікту опинилася група аграрних підприємств – ТОВ "АГРО ПЕРЕМОГА", ТОВ Агрофірма "ЧБГ", ТОВ "ВІНКОР-АГРО СІВЕР", ТОВ "ФРУКТИ ПОЛТАВЩИНИ" та ТОВ Агрофірма "ЗОРЯ-АГРО". До серпня 2023 року цей бізнес належав одразу трьом партнерам – Костянтину Некрасову, Іллі В'ялому та Валерію Орошану.

Як розповів один із потерпілих, Ілля В'ялий, переломним моментом у цій історії став саме 2023 рік. За його словами, саме тоді Костянтин Некрасов почав вимагати від своїх партнерів передати йому їхні частки – 20%, які належали В'ялому, і 10%, які належали Орошану.

"Після нашої відмови почалися дії, які можна кваліфікувати як спробу встановити одноосібний контроль над підприємствами. Після цього були заблоковані банківські рахунки агрокомпаній, відкриті в "Полтава-банку", який теж контролюється родиною Некрасових", – розповів Ілля В'ялий.

За фактами цього рейдерського захоплення було відкрито одразу декілька кримінальних проваджень. Правда, тут почалася не менш дивна історія – частину з цих проваджень спочатку було закрито Полтавською прокуратурою, а вже згодом – за рішенням Генеральної прокуратури – їх знову було відновлено й передано до прокуратури Чернігівської області.

"Генеральна прокуратура сама визнала, що досудове розслідування було неефективним та з порушенням вимог. А це вже викликає великі питання до полтавського БЕБ та прокуратури. Чим вони керувались, коли безпідставно закривали справи?", – каже потерпілий.

Як йдеться в матеріалі, окремої уваги в цій історії заслуговує постать колишньої адвокатки, а нині судді Апеляційного суду Закарпатської області Вікторії Сови. Вона також є фігуранткою цієї кримінальної справи.

"У Сови ще в 2024 році за постановою Полтавського обласного прокурора мав бути проведений обшук за нашою справою, бо вона недвозначно там фігурує. Але дивним чином цього не відбулося. Пізніше саме цей факт був перешкодою для призначення її суддею. І для мене було цілковитим здивуванням, коли після претензій до неї з боку кваліфікаційної комісії щодо наявності кримінального провадження за її участю, прокурор чомусь миттєво закриває справу – і Сова, не зважаючи на негативний шлейф, не зважаючи на гучну негативну інформацію у ЗМІ щодо її майнового стану, все-таки призначається на посаду судді", – підкреслив В'ялий.

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За його прогнозом, після всебічного розслідування рейдерських схем, а також безпосередньої участі в них Вікторії Сови, правоохоронні органи мають надати оцінку і цьому факту.