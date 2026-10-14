На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Приморський районний суд Одеси виніс вирок дев’ятьом співробітникам районного ТЦК та СП, причетним до знущань над українцями. Їх звинуватили в незаконному утриманні громадян та застосуванні насильства під час мобілізаційних заходів.

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Семеро з них отримали реальні терміни позбавлення волі, ще двоє працівників ТЦК провину не визнали. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Систематичне насильство та психологічний тиск

У червні 2026 року правоохоронці викрили групу співробітників районного центру комплектування, які організували незаконну доставку та утримання чоловіків у приміщеннях ТЦК. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження. Потерпілих систематично били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Дев’ять фігурантів повністю визнали свою провину та уклали угоди про визнання провини, які затвердив суд. Однак визнання провини не звільнило осіб, причетних до тортур, від реального тюремного ув’язнення.

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Яке покарання призначив суд

Згідно з рішенням суду обвинуваченим призначено такі покарання:

7 років і 1 місяць позбавлення волі – один фігурант (за незаконне позбавлення волі, катування та грабіж);

по 7 років позбавлення волі – троє фігурантів (за незаконне позбавлення волі та катування);

по 5 років і 1 місяцю позбавлення волі – двоє фігурантів (за незаконне позбавлення волі);

5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки – один фігурант (за незаконне позбавлення волі);

по 2 роки службового обмеження (заміна 2 років позбавлення волі) – троє фігурантів (за незаконне позбавлення волі).

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Крім того, чотирьом засудженим за катування заборонено обіймати посади в підрозділах районних ТЦК та СП строком на 3 роки.

Ще двоє працівників ТЦК не визнали свою провину. Рішення у їхніх справах суд ухвалить окремо за результатами судового розгляду.

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Нагадаємо, що в Україні найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Ці регіони вже не перший рік залишаються серед лідерів за кількістю звернень.

Як писав OBOZ.UA, раніше українські правоохоронці викрили посадових осіб територіальних центрів комплектування (ТЦК), військово-медичних комісій (ВМК) та військових, причетних до схем незаконного бронювання та виключення військовозобов’язаних з обліку. У результаті деякі голови ТЦК без будь-яких заощаджень за рік ставали гривневими мільйонерами.