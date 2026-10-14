На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом Романенком"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом РоманенкомНа концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоційНа концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоційПенсіонери за ноутбуком. ІлюстраціяПенсіонери в Україні можуть отримати 1000 грн від monobank: які умовиВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхНа Полтавщині 15-річний хлопець помер від отруєння: що відомо про трагедіюНа Полтавщині 15-річний хлопець помер від отруєння: що відомо про трагедіюРосія вдарила по житловому сектору і підприємствах Рівного: зросла кількість пораненихРосія вдарила по житловому сектору і підприємствах Рівного: зросла кількість пораненихУсика звинуватили в підставі та обмані ДжошуаУсика звинуватили в підставі та обмані Джошуа

На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 588
На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали
Працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Приморський районний суд Одеси виніс вирок дев’ятьом співробітникам районного ТЦК та СП, причетним до знущань над українцями. Їх звинуватили в незаконному утриманні громадян та застосуванні насильства під час мобілізаційних заходів.

Семеро з них отримали реальні терміни позбавлення волі, ще двоє працівників ТЦК провину не визнали. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Систематичне насильство та психологічний тиск

У червні 2026 року правоохоронці викрили групу співробітників районного центру комплектування, які організували незаконну доставку та утримання чоловіків у приміщеннях ТЦК. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження. Потерпілих систематично били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 1,2 т.
СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов’янську. Фото
icon 1,2 т.
СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов’янську. Фото
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 4,2 т.
У Франківську двоє чоловіків з ножем пограбували парфумерний магазин: як їх вдалося оперативно знайти і затримати
icon 4,2 т.
У Франківську двоє чоловіків з ножем пограбували парфумерний магазин: як їх вдалося оперативно знайти і затримати
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 1,6 т.
На Рівненщині авто збило 8-річну дитину на велосипеді: хлопчик помер у лікарні. Фото
icon 1,6 т.
На Рівненщині авто збило 8-річну дитину на велосипеді: хлопчик помер у лікарні. Фото

Дев’ять фігурантів повністю визнали свою провину та уклали угоди про визнання провини, які затвердив суд. Однак визнання провини не звільнило осіб, причетних до тортур, від реального тюремного ув’язнення.

На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Людей незаконно утримували. Джерело: ДБР

На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Чоловіків побили в ТЦК. Джерело: ДБР

Яке покарання призначив суд

Згідно з рішенням суду обвинуваченим призначено такі покарання:

7 років і 1 місяць позбавлення волі – один фігурант (за незаконне позбавлення волі, катування та грабіж);

по 7 років позбавлення волі – троє фігурантів (за незаконне позбавлення волі та катування);

по 5 років і 1 місяцю позбавлення волі – двоє фігурантів (за незаконне позбавлення волі);

5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки – один фігурант (за незаконне позбавлення волі);

по 2 роки службового обмеження (заміна 2 років позбавлення волі) – троє фігурантів (за незаконне позбавлення волі).

На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Кілька осіб відбулися "службовим обмеженням". Джерело: ДБР

На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали

Співробітники ТЦК отримали тюремне ув'язнення. Джерело: ДБР

Крім того, чотирьом засудженим за катування заборонено обіймати посади в підрозділах районних ТЦК та СП строком на 3 роки.

Ще двоє працівників ТЦК не визнали свою провину. Рішення у їхніх справах суд ухвалить окремо за результатами судового розгляду.

Нагадаємо, що в Україні найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Ці регіони вже не перший рік залишаються серед лідерів за кількістю звернень.

Як писав OBOZ.UA, раніше українські правоохоронці викрили посадових осіб територіальних центрів комплектування (ТЦК), військово-медичних комісій (ВМК) та військових, причетних до схем незаконного бронювання та виключення військовозобов’язаних з обліку. У результаті деякі голови ТЦК без будь-яких заощаджень за рік ставали гривневими мільйонерами.

Схожі теми
Мобілізація в УкраїніОдесаТЦКнасильство
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись