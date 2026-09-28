У місті Помічна Кіровоградської області жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною. Вона використовувала колодязну воду для приготування суміші для дитини, внаслідок чого немовля померло. Вміст нітратів у воді перевищував допустиму норму більш ніж у 17 разів. Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі. Що сталося Слідство з'ясувало, що для приготування дитячої суміші мати використовувала воду з колодязя за місцем проживання. Коли дитина народилася, медики попередили жінку про небезпеку колодязної води для немовляти й радили готувати суміш із води, призначеної для дитячого харчування. Дослідження показало, що вміст нітратів у воді перевищував допустиму норму більш ніж у 17 разів.

Відео дня

Зазначається, що у червні нинішнього року дев’ятиденній дитині стало зле. Її доправили до лікарні, однак врятувати не вдалося.

"За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отруєння речовиною, що спричинила гостру метгемоглобінемію – стан, за якого кров втрачає здатність належно переносити кисень", – йдеться в матеріалі.

Дії матері кваліфікували за ст. 166 Кримінального кодексу України – Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Ця стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

визнав 24-річного Олексія Пономарьова винним в умисному вбивстві двох підлітків у Шаргороді та призначив йому довічне позбавлення волі. Злочин стався 10 вересня 2025 року. Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 28 вересня 2026 року Вінницький міський суд. Злочин стався 10 вересня 2025 року.

РЕКЛАМА