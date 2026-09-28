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На Кіровоградщині матері повідомили про підозру після смерті немовляти: що сталось

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
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На Кіровоградщині матері повідомили про підозру після смерті немовляти: що сталось
Ілюстративне фото. Одяг для дівчинки; судовий вирок
Джерело: Magnific.com / колаж OBOZ.UA

У місті Помічна Кіровоградської області жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною. Вона використовувала колодязну воду для приготування суміші для дитини, внаслідок чого немовля померло.

Вміст нітратів у воді перевищував допустиму норму більш ніж у 17 разів. Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі. 

Що сталося

Слідство з'ясувало, що для приготування дитячої суміші мати використовувала воду з колодязя за місцем проживання. Коли дитина народилася, медики попередили жінку про небезпеку колодязної води для немовляти й радили готувати суміш із води, призначеної для дитячого харчування. Дослідження показало, що вміст нітратів у воді перевищував допустиму норму більш ніж у 17 разів.

Зазначається, що у червні нинішнього року дев’ятиденній дитині стало зле. Її доправили до лікарні, однак врятувати не вдалося.
"За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отруєння речовиною, що спричинила гостру метгемоглобінемію – стан, за якого кров втрачає здатність належно переносити кисень", – йдеться в матеріалі.
Дії матері кваліфікували за ст. 166 Кримінального кодексу України – Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Ця стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
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