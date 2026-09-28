На Кіровоградщині матері повідомили про підозру після смерті немовляти: що сталось
У місті Помічна Кіровоградської області жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною. Вона використовувала колодязну воду для приготування суміші для дитини, внаслідок чого немовля померло.
Вміст нітратів у воді перевищував допустиму норму більш ніж у 17 разів. Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі.
Що сталося
Слідство з'ясувало, що для приготування дитячої суміші мати використовувала воду з колодязя за місцем проживання. Коли дитина народилася, медики попередили жінку про небезпеку колодязної води для немовляти й радили готувати суміш із води, призначеної для дитячого харчування. Дослідження показало, що вміст нітратів у воді перевищував допустиму норму більш ніж у 17 разів.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!