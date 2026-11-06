На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
У схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало значно дешевшеІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відеоСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. ФотоФотографія Президента США Дональда ТрампаТрамп порівняв війну в Україні з Іраном і анонсував гучне рішення. Відео"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
69
На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку
Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Джерело: СБУ

На Дніпропетровщині завершили розслідування щодо агента ФСБ, який готував теракт на одному з хімічних підприємств області. За даними слідства, чоловік працював слюсарем на заводі та мав закласти саморобний вибуховий пристрій із 1,5 кг пластиду в одному з цехів.

СБУ затримала його в Кам’янському в березні цього року під час виготовлення бомби у власній квартирі. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як агент ФСБ готував теракт на хімзаводі

За даними розслідування, завдання російської спецслужби виконував слюсар одного з хімічних підприємств Дніпропетровської області. Для підготовки теракту він забрав зі схрону вибухову речовину, з якої мав виготовити саморобний вибуховий пристрій на основі 1,5 кг пластиду.

Вибухівку чоловік планував закласти під трубами в одному з цехів заводу. Російські спецслужби мали дистанційно активувати її під час робочої зміни, щоб спричинити якомога більше жертв.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
55,1 т.
Водія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи
55,1 т.
Водія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
3,8 т.
СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото
3,8 т.
СБУ затримала ділків, які поставили Нацгвардії браковані бойові сорочки на понад 8 млн грн. Фото
Катя ПомазанКатя Помазан
3,7 т.
Воювали проти ЗСУ на боці Росії: в Україні покарали чотирьох зрадників з Донбасу і Харкова
3,7 т.
Воювали проти ЗСУ на боці Росії: в Україні покарали чотирьох зрадників з Донбасу і Харкова

У березні співробітники СБУ запобігли теракту та затримали агента в Кам’янському. На момент затримання він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі.

Як чоловік потрапив у поле зору ФСБ

За матеріалами справи, слюсар зацікавив російську спецслужбу, коли шукав легкі заробітки в чатах тематичних Telegram-каналів. Після вербування він отримав перше завдання – провести дорозвідку поблизу адміністративних будівель місцевих ТЦК та повідомити куратору про військові об’єкти з найбільшим скупченням людей.

Крім цього, агент відстежував автомобілі та помешкання українських військовослужбовців і членів їхніх родин. За даними слідства, росіяни планували їх ліквідувати.

Згодом ФСБ передала чоловікові координати схрону, замаскованого в лісосмузі. Звідти він забрав вибухову речовину та електродетонатор для підготовки теракту на промисловому об’єкті.

На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку

На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ. Джерело: СБУ

Що вилучили під час обшуків і яке покарання загрожує агенту

Під час обшуків у затриманого вилучили складові для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також чотири мобільні телефони. За даними СБУ, чоловік по черзі використовував їх для конспіративного зв’язку з представниками російської спецслужби.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Фігуранту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), а також готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України).

За цими статтями чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку

На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ. Джерело: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього моряка, який на замовлення росіян коригував удари по Одесі. Ворог завербував чоловіка після того, як його списали з судна. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.

Схожі теми
Війна в Українідержавна зрадазрадникСлужба безпеки України (СБУ)терактФСБ
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!