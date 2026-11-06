На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку

На Дніпропетровщині завершили розслідування щодо агента ФСБ, який готував теракт на одному з хімічних підприємств області. За даними слідства, чоловік працював слюсарем на заводі та мав закласти саморобний вибуховий пристрій із 1,5 кг пластиду в одному з цехів.

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СБУ затримала його в Кам’янському в березні цього року під час виготовлення бомби у власній квартирі. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як агент ФСБ готував теракт на хімзаводі

За даними розслідування, завдання російської спецслужби виконував слюсар одного з хімічних підприємств Дніпропетровської області. Для підготовки теракту він забрав зі схрону вибухову речовину, з якої мав виготовити саморобний вибуховий пристрій на основі 1,5 кг пластиду.

Вибухівку чоловік планував закласти під трубами в одному з цехів заводу. Російські спецслужби мали дистанційно активувати її під час робочої зміни, щоб спричинити якомога більше жертв.

У березні співробітники СБУ запобігли теракту та затримали агента в Кам’янському. На момент затримання він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі.

Як чоловік потрапив у поле зору ФСБ

За матеріалами справи, слюсар зацікавив російську спецслужбу, коли шукав легкі заробітки в чатах тематичних Telegram-каналів. Після вербування він отримав перше завдання – провести дорозвідку поблизу адміністративних будівель місцевих ТЦК та повідомити куратору про військові об’єкти з найбільшим скупченням людей.

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Крім цього, агент відстежував автомобілі та помешкання українських військовослужбовців і членів їхніх родин. За даними слідства, росіяни планували їх ліквідувати.

Згодом ФСБ передала чоловікові координати схрону, замаскованого в лісосмузі. Звідти він забрав вибухову речовину та електродетонатор для підготовки теракту на промисловому об’єкті.

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Що вилучили під час обшуків і яке покарання загрожує агенту

Під час обшуків у затриманого вилучили складові для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також чотири мобільні телефони. За даними СБУ, чоловік по черзі використовував їх для конспіративного зв’язку з представниками російської спецслужби.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Фігуранту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), а також готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України).

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За цими статтями чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього моряка, який на замовлення росіян коригував удари по Одесі. Ворог завербував чоловіка після того, як його списали з судна. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

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