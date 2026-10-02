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Місяць перенесень: що відбувається у справі про медичну недбалість лікарів Odrex

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
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Місяць перенесень: що відбувається у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
Київський районний суд Одеси розглядає справу щодо лікарів приватної клініки Odrex. Джерело: Odrex

Судовий процес у резонансній справі про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана знову загруз у переносах. Вересень мав стати одним із найактивніших місяців розгляду: Київський районний суд Одеси призначив одразу 13 засідань та планував перейти до заслуховування медичного експерта.

Однак цього не сталося. Як повідомляє УНН, із 13 запланованих засідань повноцінно відбулися лише шість. Ще сім були перенесені або суд не зміг продовжити розгляд справи по суті. 

Серед причин – клопотання адвокатів про відкладення слухань, участь захисників в інших судових процесах, заяви про відвід судді, неявка обвинуваченого та технічні обставини. У результаті суд, який уже кілька місяців намагається перейти до одного з ключових етапів процесу, у вересні знову не зміг заслухати медичного експерта.

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Що відбувалося в суді у вересні

Київський районний суд Одеси розглядає справу щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують за ч. 1 ст. 140 КК України – у неналежному виконанні професійних обов'язків медичними працівниками.

За версією слідства, їхні дії чи бездіяльність під час лікування Аднана Ківана могли спричинити тяжкі наслідки та смерть бізнесмена. Винуватість лікарів має встановити суд.

На вересень у справі було призначено 13 судових засідань. Як пише УНН, слухання відбулися 3, 4, 9, 21, 23 та 25 вересня.

Натомість 10 та 11 вересня суд не зміг продовжити розгляд через клопотання адвокатів Віталія Русакова. Захисники повідомили про участь в інших судових процесах та просили відкласти слухання.

Після цього головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини неявки адвокатів неповажними та заявив, що направить відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

16 вересня засідання також не відбулося. 17 вересня слухання перенесли після клопотання адвоката Марини Бєлоцерковської, яка брала участь в іншому судовому процесі. Наступного дня, 18 вересня, захист Русакова заявив відвід головуючому судді. Суд відмовив у задоволенні заяви, однак перейти до подальшого дослідження доказів не зміг через відсутність самого Русакова. Ще одне із засідань у другій половині місяця було перенесено з технічних причин.

Не відбулося й останнє вересневе слухання – 30 вересня. Адвокати обох обвинувачених лікарів подали клопотання про його перенесення.

OBOZ.UA раніше вже звертав увагу на цю тенденцію. Зокрема, у липні видання писало, що після більш ніж семи місяців розгляду суд усе ще не зміг повноцінно перейти до дослідження ключових медичних доказів. За цей час відбувалися перенесення засідань, відводи суддів, зміна підсудності та неявки адвокатів. 

До медичного експерта суд не може дійти ще з весни

Окреме питання – заслуховування медичного експерта, який має допомогти суду розібратися безпосередньо в медичній частині справи. Йдеться про аналіз документації, висновків експертиз, дотримання протоколів лікування та можливого причинно-наслідкового зв'язку між діями медиків і смертю Аднана Ківана. Суд намагається перейти до цього етапу не вперше. Ще навесні, коли справа слухалася в іншому суді і експерт уже прибув на засідання, захист Віталія Русакова порушив питання про зміну підсудності. У результаті справу передали до Київського районного суду Одеси, де частину процесуальних процедур довелося проходити повторно.

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