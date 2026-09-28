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Мешканець Херсона зливав ворогу координати місць перебування українських військових і поплатився

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 635
Мешканець Херсона зливав ворогу координати місць перебування українських військових і поплатився
Мешканець Херсона передавав ФСБ координати підрозділів Сил оборони
Джерело: Колаж OBOZ.UA

У червні 2026 року мешканець Херсона допомагав російським спецслужбам вести підривну діяльність проти України. Через Telegram він надсилав співробітнику ФСБ РФ координати місць дислокації та перебування підрозділів Сил оборони і ЗСУ, військової техніки, зброї та блокпостів.

Про це повідомляє проєкт "Хочу к своим". Чоловіка обвинувачують у державній зраді та поширенні матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

За даними слідства, фігурант мав проросійські погляди та налагодив зв'язок зі співробітником ФСБ РФ. Чоловік повідомляв російській спецслужбі про результати обстрілів Херсона окупаційними військами.

За даними Центрального районного суду Миколаєва, 61-річний фігурант передавав російській спецслужбі координати можливого розташування підрозділів ЗСУ, а також дані про підприємства харчової промисловості та торговельні комплекси. Деякі з цих об'єктів згодом зазнали обстрілів із різних видів озброєння, зокрема із застосуванням авіації.

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Також фігурант продовжував користуватися забороненою в Україні російською соціальною мережею. Там він позитивно висловлювався про агресію РФ, виправдовував бойові дії та запевняв читачів у деморалізації української армії.

Чоловік також поширював і коментував дописи та відео інших користувачів, зокрема матеріали про "повернення Києва до складу Росії".

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою винуватість, але відмовився надавати пояснення.

Слідчий суддя постановила взяти чоловіка під варту без визначення розміру застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Львівщині СБУ затримала агента ФСБ, який збирав для російської спецслужби дані про об'єкт, де виробляли безпілотні системи для Сил оборони. Зокрема, він мав передати ворогу геолокації адміністративних, виробничих і складських приміщень, а також встановити час, коли на об'єкті перебуває найбільше людей.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала чоловіка через Telegram-канал, де пропонували "легкі" заробітки. Під час обшуку у нього вилучили планшет, який фігурант приховано використовував для отримання та передачі розвідувальних даних, а також зв'язку з куратором із ФСБ.

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