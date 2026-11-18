У Чернівцях працював центр допомоги для залежних, де підопічних використовували як робочу силу. Окрім того, проти них застосовували фізичну силу та психологічний тиск, обмежували спілкування із зовнішнім світом і карали за непослух.

Відео дня

Так званий рехаб орієнтовно в червні 2024 року організував 52-річний чоловік разом із чотирма знайомими. У листопаді 2026-го правоохоронці накрили "бізнес", затримавши головних фігурантів і звільнивши 29 людей. Про це повідомили в Національній поліції та Офісі генерального прокурора.

Що відбувалося в реабілітаційному центрі на Буковині

Зловмисники, не маючи належної освіти та кваліфікації, підшукували залежних по всій країні. Спільники забезпечували охорону приміщень, силову підтримку діяльності групи, займалися постачанням необхідних речей.

Щоб унеможливити викриття своєї діяльності, злочинці організували власний трансфер до центру, встановили камери відеоспостереження за територією, колючий дріт по периметру та ґрати на вікнах. Перед поміщенням на "лікування" у родичів брали формальні згоди.

РЕКЛАМА

За кожного з пацієнтів вони брали від 30 до 60 тисяч гривень щомісяця, обіцяючи позбавити алкогольної чи наркотичної залежності. Окрім цього, із родичів витягували додаткові кошти нібито на придбання ліків.

Головні історії дня

У рехабі підопічних ізольовували від зовнішнього світу: забирали мобільні телефони й забороняли спілкуватися з рідними.

Замість отримання необхідної медичної допомоги, люди потрапляли у трудове рабство. Їх змушували працювати на території реабілітаційного центру (прибирати приміщення, санітарні зони, готувати їжу тощо), обмежували у пересуванні, годували протермінованими продуктами та фізично карали в разі порушення дисципліни.

Після завершення першого місяця так званого лікування ділки переконували родичів у необхідності продовжити "реабілітацію".

РЕКЛАМА

Хто організував рехаб

Його функціонування забезпечувала група місцевих мешканців, уродженців Донеччини, Тернопільщини і Хмельниччини.

Під час спецоперації поліцейські провели близько 20 санкціонованих обшуків. Вони виявили 24 чоловіків і 5 жінок, незаконно позбавлених волі. Один із пацієнтів утримувався з 2018 року.

РЕКЛАМА

Крім того, було вилучено ножі, бити, два травматичні пістолети та лікарські засоби, термін придатності яких закінчився понад три роки тому. У центрі допомоги для залежних також знайшли чорнові записи, документацію та інші докази протиправних дій.

РЕКЛАМА

Станом на 18 листопада, п'ятьох змовників затримано в процесуальному порядку; усім оголошені підозри. Їм інкримінують ч. 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За це загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Усім п'ятьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні під виглядом легальної продукції з канабідіолом (CBD) продавали вейпи з екстрактом канабісу. Велику злочинну мережу, яка діяла в Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Львівській та Одеській областях, було викрито в рамках масштабної спецоперації. 17 фігурантам оголошено підозри й обрано запобіжні заходи.