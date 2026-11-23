Публічні скандали та звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса можуть негативно впливати на репутацію антикорупційного відомства. Таку думку висловив економічний експерт Борис Кушнірук у Facebook.

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За його словами, окремі співробітники НАБУ у приватних розмовах нібито висловлюють невдоволення тим, що їм доводиться пояснювати ситуації навколо керівника замість того, щоб зосереджуватися на результатах роботи Бюро. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Експерт згадав публічні звинувачення щодо можливого підкупу виборців, обставин оформлення батьківства, земельних питань та інших суперечливих ситуацій. Водночас на початку листопада стало відомо про закриття ДБР кримінального провадження щодо ймовірного підроблення документів, у якому фігурував Кривонос. Сам директор НАБУ раніше відкидав звинувачення на свою адресу.

"Заради чого взагалі натягувати репутаційні ризики Семена Кривоноса на роботу всього Бюро?" – зазначив Кушнірук.

На думку експерта, Кривоносу доведеться залишити посаду, а відбір нового керівника НАБУ має відбуватися з особливою ретельністю, щоб мінімізувати репутаційні ризики для відомства.